OZ Triblavina dá trestné oznámenie pre štrk pre obchvat Bratislavy

Aktivisti tvrdia, že zo zemníkov v Moste pri Bratislave a Tomášove sa ťažia tony štrku bez vyňatia z pôdneho fondu a bez povolenia banského úradu. Hlavný zhotoviteľ stavby spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., podľa nich používa stavebný materiál na stavbu diaľnice a rýchlostnej cesty.

Predseda OZ Triblavina Milan Grožaj v piatok informoval, že Slovenský pozemkový fond potvrdil, že nemá s nikým uzavretú nájomnú zmluvu na svoje dve parcely v zemníku číslo 3 v Moste pri Bratislave. „Tieto pozemky už sú vyťažené, je tam sedemmetrová jama bez štrku. Okradli priamo aj Slovenský pozemkový fond. Kopú až po hladinu spodnej vody, čo je v tomto území zakázané,“ povedal Grožaj na brífingu pred ministerstvom dopravy a výstavby. To je obstarávateľom PPP projektu pre D4 a R7 a zmluvným partnerom koncesionára Zero Bypass Ltd.

Spoločnosť D4R7 Construction, zložená zo španielskej firmy Ferrovial Agroman a z rakúskeho Porr Bau, podľa odhadov OZ Triblavina vyťažila len z uvedeného jedného katastra v Moste pri Bratislave asi 1,2 milióna kubických metrov štrkopiesku.

„Na poplatkoch za DPH prišlo Slovensko zhruba o 3,5 mil. eur. Obce mohli dostať z týchto peňazí 80 %. Považujeme to za obrovský škandál, že tu existuje takáto firma a môže si robiť na Slovensku, čo chce,“ uviedol Grožaj. Majiteľ pozemku podľa neho vie, že sa to robí na čierno a je spoluzodpovedný.

Na základe informácií od starostov obcí je podľa predsedu OZ Triblavina pripravovaných ďalších šestnásť zemníkov. Upozornil, že ani v prípade pozemku v Tomášove podľa zmluvy o jeho prenájme nie je povolenie na dočasné užívanie, vyňatie z pôdneho fondu ani povolenie banského úradu.

„Všetko je to vedené ako orná pôda na katastrálnej mape a pozemkový úrad nevydal žiadne povolenie. Ťaží sa tam veselo, dokonca si tam svojvoľne dajú značky ‚stavba‘,“ dodal Grožaj. Pre ťažbu štrku v Tomášove už podala trestné oznámenie poslankyňa NR SR za SaS Anna Zemanová.

„Ministerstvo dopravy sa už viackrát jasne vyjadrilo, že za samotnú výstavbu je plne zodpovedný koncesionár. V prípade, ak sa potvrdia akékoľvek podozrenia z nezákonného konania koncesionára, je plne v právomoci príslušných orgánov vyvodiť zodpovednosť a príslušné orgány už v tejto veci konajú,“ zareagoval pre agentúru SITA odbor komunikácie rezortu dopravy.

„Aj v tejto súvislosti je jasné, že dnešné (piatkové) vyjadrenie predstaviteľov OZ Triblavina nemá reálne, ale politicky motivované pozadie, kedy si jednotliví kandidáti a členovia združenia robia kampaň pred komunálnymi voľbami. Iba tak nadväzujú na svoju aktivitu v minulosti, kedy sa brzdením výstavby obchvatu snažili zviditeľniť v médiách,“ dodal rezort dopravy. Grožaj reagoval, že nekandiduje v komunálnych voľbách vo Svätom Jure, kde býva.

Agentúra SITA oslovila aj spoločnosť D4R7 Construction, tá sa doteraz nevyjadrila.