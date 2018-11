Brexit zasiahol obchod Slovenska s Britániou

Slovensko vyváža do Británie najmä autá, ropné plyny a uhľovodíky a tiež obrazovky a monitory. Ešte vlani sme za celý rok exportovali do Británie tovary za 4,5 miliardy eur a tento rok za sedem mesiacov „len“ za 1,77 miliardy eur. Je tak možné, že vlaňajšiu úroveň vývozu nedosiahneme.

Podobne je to však aj s importom, ktorý vlani z Británie na Slovensko dosiahol úroveň 1,77 miliardy eur a tento rok za sedem mesiacov 0,78 miliardy eur. V prípade Slovenska, ale aj iných krajín EÚ platí, že rozdielne názory v otázkach budúcich vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom a neschopnosť dohodnúť sa, pokiaľ ide o brexit firmám neprajú. Neistota spôsobuje spomalenie podnikateľských investícií v krajine a mnohé firmy už pracujú na krízových plánoch na presun svojich peňazí z Britských ostrovov.

Firmy bijú na poplach

Najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover varovala, že tvrdý brexit by mohol firmu stáť 1,2 miliardy libier ročne, čo by znamenalo výrazné zredukovanie jej aktivít v krajine. Jaguar pred týždňom otvoril závod v Nitre, kým v závodoch v Británii prijal obmedzenia. „To, čo nevyhnutne potrebujeme, je väčšia istota, aby sme mohli pokračovať v investíciách na britskom trhu a zabezpečiť našich dodávateľov, zákazníkov a 40¤000 zamestnancov v britských závodoch,“ citovala šéfa automobilky Ralfa Spetha agentúra Reuters.

Jaguar Land Rover sa tak pridal k ďalším firmám, ktoré vyjadrili obavy z poškodenia ich biznisu v prípade, že dôjde k takzvanému tvrdému brexitu, teda odchodu Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody s Bruselom. Na britskú vládu tlačia aj viaceré veľké spoločnosti ako napríklad nemecký koncern Siemens či európsky výrobca lietadiel Airbus. Obavy vyjadrila aj nemecká automobilka BMW. Firmy stále nevedia, aké opatrenia budú platiť v mnohých oblastiach vrátane taríf, daní alebo letectva. Británia má európsky blok opustiť 29. marca 2019, no podoba budúcich vzťahov je ešte stále neistá. Maltský minister Carmelo Abela povedal, že pokiaľ ide o brexit, nie je čas na nervozitu, ale na ešte intenzívnejšie rokovania. „Marec je za rohom, musíme pokračovať v rokovaniach,“ do­dal.

Objednávky Britov klesajú

Objednávky britského spracovateľského priemyslu už prudko klesli. Podľa prieskumu Konfederácie britského priemyslu počas augusta až októbra iba 1 % firiem evidovalo rast objednávok. Zníženie objednávok zaznamenalo 28 % firiem. Nové objednávky klesali najrýchlejším tempom za tri roky, pričom sa zmenšili domáce, ale aj zahraničné objednávky. Ide o najslabší výsledok od októbra 2015. Podnikateľská nálada v britskom spracovateľskom sektore sa zhoršuje od odhlasovania odchodu z EÚ. Desať percent firiem uviedlo, že svoju celkovú podnikateľskú situáciu hodnotia optimistickejšie ako pred tromi mesiacmi, ale 25 percent firiem konštatovalo, že sú menej optimistické. Výsledkom je zaokrúhlená bilancia mínus 16 percent, čo je najväčší pokles od júla 2016.

V Česku biznis s Britániou chradne

Objem vývozu z Česka do Spojeného kráľovstva klesol od januára do augusta medziročne o 4,5 percenta. Británia je pritom v rebríčku odbytu z Českej republiky na piatom mieste. Českí odborníci tvrdia, že brexit najviac zasiahne automobilový priemysel či strojárske podniky. Problém môžu mať veľké priemyselné firmy s vysokým podielom exportu. Brexit bez dohody by mohol pre Česko, ale aj pre krajiny Európskej únie znamenať veľký prepad v HDP, čo by sa mohlo podľa odborníkov negatívne odraziť v zamestnanosti a v náraste miezd. Firmy sa na brexit zatiaľ pripraviť nedokážu, no mnohé predpokladajú vyššie náklady.

Situácia pre Slovensko sa môže dramaticky zmeniť

Slovenské firmy sa zatiaľ brexitu príliš neobávajú. „Spojené kráľovstvo patrí medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenskej republiky, pričom z pohľadu exportu predstavuje vývoz do Británie 5-percentný podiel,“ povedal pre Pravdu hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Vývoz do Británie a dovoz z nej je stále aktívny a hroziaci brexit zatiaľ neznamená pre firmy veľké riziko, aj keď vplyv už cítiť. Ak sa totiž potvrdí predpoklad Nemeckého ekonomického inštitútu IW, ktorý predpovedá, že sa obchodná výmena medzi EÚ a Britániou môže po tvrdom brexite prepadnúť až o polovicu, situácia sa môže dramaticky zmeniť. Inštitút IW vychádza z predpokladu, že EÚ uvalí clá zhruba 2,8 percenta a britské clá by boli priemerne 3,6 percenta.

Slovensko je podľa Eurostatu jednou z najzávislejších krajín od exportu do iných členských štátov EÚ. Export však ešte vlani rástol, v minulom roku sa zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote zhruba 42 miliárd eur, pričom sa oproti roku 2016 za rovnaké obdobie zvýšil celkový vývoz o 7,1%. Najviac vyvážaný artikel zo Slovenska do Británie tvoria automobily.

„V roku 2017 patrili medzi najväčšie položky slovenského exportu do Spojeného kráľovstva osobné automobily, ktorých celková hodnota dosiahla 1,59 miliardy eur. Ďalej to boli ropné plyny a iné plynné uhľovodíky v celkovej hodnote 1,03 miliardy eur a takisto monitory a obrazovky v celkovej hodnote 0,57 miliardy eur,“ povedal Stano.

„Slovenská republika vo vzájomnom obchode s UK tradične dosahuje aktívne saldo a obrat vzájomného obchodu každoročne rastie,“ dodal. Export sa zo 4,16 miliardy eur za rok 2016 zdvihol na 4,5 miliardy eur za rok 2017. Zatiaľ čo v roku 2016 bol obrat (export plus import) v hodnote 5,38 miliardy eur, v roku 2017 sa zvýšil na 6,27 miliardy eur.