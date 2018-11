Křetínský kúpil podiel v Le Monde aj preto, lebo ho vyľakali Slováci

Nedávna kúpa podielu v spoločnosti, ktorá vydáva francúzsky denník Le Monde, nebola pre českého podnikateľa Daniela Křetínského záležitosť ekonomická, ale občianska. Miliardár to povedal v rozhovore s francúzskym denníkom Les Echos, ktorý vyšiel v sobotu. Křetínský v ňom takisto vyjadril obavy o osud tlačených médií a ľútosť nad tým, ako bola jeho investícia do francúzskych novín prezentovaná.

Křetínský tiež v rozhovore vylúčil, že by jeho motiváciou bola snaha dostať sa na francúzsky trh, aby sa tam mohol uchádzať o štátny podiel v energetickej spoločnosti Engie. Křetínský je totiž aj väčšinovým vlastníkom Energetického a priemyselného holdingu (EPH).

„Nikdy sme ani nezačali hovoriť s mojím tímom o myšlienke vstúpiť kapitálovo do spoločnosti Engie,“ povedal v rozhovore Křetínský. Dodal, že francúzska spoločnosť Engie je pre neho príliš veľký podnik. Investíciám do tamojšieho energetického sektora sa ale nevyhýba, ak sa vyskytne „rozumná príležitosť pre investíciu“. Vzhľadom k orientácii francúzskej výroby elektriny to ale podľa neho nie je veľmi pravdepodobné.

Investície do francúzskych novín nie je pre Křetínského záležitosťou ekonomickou, ale občianskou. „Považujem tlač za kľúčovú vec pre uchovanie tradičných hodnôt liberálnej demokracie … a to, čo sa deje teraz okolo nás ma desí,“ vysvetlil Křetínský. Ako príklad uviedol prieskum zo Slovenska po parlamentných voľbách z roku 2016. „Dve tretiny opýtaných mladých ľudí vtedy uviedli, že volili neonacistické či populistické strany,“ povedal český miliardár.

„Ľudia, ktorí získavajú informácie len prostredníctvom digitálnych médií, nie sú dostatočne vyzbrojení na to, aby pochopili zložitý komplex spoločenských, ekonomických a politických otázok,“ uviedol Křetínský s tým, že „úloha tlače je pre neho zásadná“. Francúzsky denník si vybral vraj preto, že má Francúzsku a jej kultúru rád a že francúzština je jeho prvý cudzí jazyk.

Podiel vo francúzskom denníku Le Monde vraj kúpil Křetínský tiež preto, aby mohol bojovať za spravodlivejší systém, čo sa týka regulácie digitálnych médií.

„Povedzte, nie ste médium, keď máte internetovú stránku so štyrmi miliónmi sledujúcich? Je čas zmeniť pravidlá hry,“ uviedol Křetínský s tým, že tlač čelí konkurencii zo strany veľkých internetových obrov Google, Apple, Facebook a Amazon, známych pod skratkou Gafa. Křetínský dodal, že Česká republika je pre tento boj malé územie a ako člen francúzskej mediálnej rodiny bude azda môcť tieto myšlienky lepšie presadzovať.

Křetínského firma tento rok už kúpila francúzsky týždenník Marianne a dokončuje prevzatie podielu v mediálnej skupine Lagardere Group, ktorá vydáva okrem iného časopis Elle.