S osobitným odvodom pre reťazce nesúhlasia ani firmy, ani odbory

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) zásadne nesúhlasí s návrhom na zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce, ktorý presadzujú poslanci za SNS. Ako po pondelkovom rokovaní tripartity uviedla viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová, odborári sa obávajú negatívneho dopadu na ceny potravín.

„V konečnom dôsledku to bude mať negatívny dopad na spotrebiteľov a na domácnosti,“ zdôraznila. Upozornila na to, že domácnosti dávajú na nákup potravín vysoké percento zo svojich výdavkov. Zvýšenie cien potravín by pritom podľa nej poškodilo najmä nízkopríjmové domácnosti, keďže by tieto domácnosti mohli začať nakupovať ešte lacnejšie, menej kvalitné potraviny. Zavedenie osobitného odvodu by tak podľa nej mohlo mať nepriaznivý dopad aj na zdravie obyvateľov. „Samotný cieľ, ktorý návrh sleduje, považujeme za ušľachtilý. Mali by sme určite prijímať opatrenia, ktoré podporia slovenských spracovateľov potravín a prvovýrobcov,“ povedala.

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil na to, že osobitný odvod pre reťazce možno nazvať ako daň. „Zavádza sa niečo absolútne nepredvídateľné pre podnikateľské prostredie,“ povedal. Podľa neho by sa tento odvod premietol do cien tovarov. „Zaplatíme to opäť všetci, zaplatia to dodávatelia, zaplatia to občania,“ uviedol. Takýmto spôsobom by sa podľa neho nemali riešiť podmienky spolupráce medzi dodávateľmi a odberateľmi. „Na to tu máme iné právne normy,“ dodal Lelovský.

Ako po rokovaní tripartity uviedol poslanec parlamentu Radovan Baláž z SNS ako jeden z predkladateľov návrhu, národniari nevedia zaručiť, že ceny potravín po zavedení osobitného odvodu nestúpnu, keďže ceny tovarov určuje trh, a nie zákon.

„Z diskusie, ktorá bola medzi sociálnymi partnermi, vyplynulo, že tento odvod nemusí mať zásadný vplyv na zvyšovanie cien,“ povedal. O tomto návrhu podľa Baláža predstavitelia SNS naďalej rokujú nielen so sociálnymi, ale aj s koaličnými partnermi. Jedinou zásadnou podmienkou odborárov je podľa neho to, aby tento odvod zásadným spôsobom nezvýšil konečné ceny tovarov pre spotrebiteľov. „Samotný odvod by nemal mať vplyv na zvyšovanie cien,“ zdôraznil Baláž. Podľa neho sú pripravené „nejaké mechanizmy, ktoré do tohto zákona zakomponujeme tak, aby to bolo priechodné a aby zvyšovanie cien kvôli tomuto odvodu nebolo“.

Návrh na zavedenie osobitného odvodu obchodných reťazcov na októbrovej schôdzi poslanci posunuli do druhého čítania. Je však takmer isté, že ak návrh koaličnej SNS v parlamente prejde, bude pred definitívnym schválením zmenený. Úpravy totiž požadovala napríklad aj koaličná strana Most-Híd, ktorej sa nepáčilo, že by zavedenie odvodu mohlo poslať slovenských obchodníkov do straty a ohroziť tak napríklad existenciu malých obchodov na vidieku. Zmeny v druhom čítaní však pripustili aj samotní predkladatelia z SNS.

Odvod podľa aktuálneho návrhu SNS majú platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Výška odvodu je stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu. Predkladatelia podľa návrhu vypočítali, že výnos z tohto odvodu môže ročne celkovo dosiahnuť 150 mil. eur. Po odrátaní negatívneho vplyvu na daň z príjmov v sume 31,5 mil. eur tak čistý výnos z odvodu vypočítali na 118,5 mil. eur.

Z týchto peňazí sa má podľa materiálu financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, ale tiež financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom týchto produktov. V návrhu sa spomína tiež možná kompenzácia negatívnych vplyvov globálnych zmien počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, či zriadenie a pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodár­stve.

Zo strany opozície bol návrh už počas prerokúvania v prvom parlamentnom čítaní podrobený tvrdej kritike. Poslanci opozičných strán sú totiž presvedčení, že nový odvod obchodných reťazcov zvýši tlak na rast cien a takisto môže znamenať šetrenie obchodných reťazcov na svojich zamestnancoch. Výsledkom takejto legislatívy však podľa nich môže byť aj zatváranie menej rentabilných obchodov najmä na vidieku a nepomôže ani samotným dodávateľom, keďže vplyvom odvodu budú od obchodníkov tlačení ešte do nižších cien. Predmetom kritiky však bol aj nejasný spôsob nakladania vybratými peniazmi z odvodu a taktiež spôsob, ako SNS tento návrh predložila, teda formou poslaneckého návrhu, ktorým obišla riadne pripomienkové konanie.

Predkladatelia pri návrhu argumentujú tým, že obchodné reťazce majú voči dodávateľom neprimerané zisky a v záujme spravodlivejšieho prerozdelenia pridanej hodnoty v celom dodávateľskom reťazci je potrebné vytvárať nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva.