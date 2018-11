Nový závod Škoda Auto môže byť v Bulharsku či Turecku

Nemecký automobilový koncern Volkswagen plánuje výstavbu nového závodu pre svoju českú značku Škoda mimo Českej republiky. V hre sú okrem iných niektoré z východoeurópskych krajín, napríklad Bulharsko, do úvahy ale pripadá aj Turecko.

Napísal to v pondelok na svojich internetových stránkach denník Handelsblatt, ktorý sa odvoláva na zdroje z koncernu. Dozorná rada Volkswagenu by o výstavbe závodu mohla rozhodnúť už budúci týždeň.

Nová továreň za miliardy eur by nemala byť v Českej republike, pretože v tejto krajine už nie je dostatok pracovníkov. Firma chce podľa zdrojov ísť viac na východ. Hovorca mladoboleslavskej automobilky sa podľa denníka nechcel k správe vyjadrovať.

Škoda už nemá v Českej republike dostatočné kapacity a niektoré jej vozidlá sa vyrábajú v iných továrňach koncernu. V roku 2014 vyrobila Škoda jeden milión áut, teraz je to už zhruba 1,23 milióna a tento počet by mal v nasledujúcich rokoch naďalej výrazne rásť. Škoda ťaží hlavne z dopytu po nových modeloch SUV a vstúpiť chce tiež do oblasti elektrických vozidiel, uviedla agentúra APA.