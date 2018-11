Blaha: Kubánska strana mala záujem o Fica. Pozrite si video

Kuba sa za posledné roky výrazne zmenila. Obdobie hospodárskej blokády na Kube zo strany Američanov je dávno preč. Vtedajší líder Fidel Castro bol nútený obchodovať so socialistickým blokom vrátane Československa. Súčasná Kuba je krajinou s veľkým obchodným potenciálom, len podľa odborníkov treba vyriešiť jeden najzásadnejší problém, a to je slabá platobná schopnosť.

Pedseda Smeru Fico s poslancom Blahom boli na Kube minulý týždeň a prijal ich prezident krajiny. Šéf Smeru sa vyjadril, že dôvodom cesty boli obchodné rokovania, ktoré mali viesť k efektívnejšiemu financovaniu slovenských projektov zo strany Eximbanky.

Podľa odborníka treba pre úspešný biznis na Kube spraviť niekoľko krokov. „Pokiaľ ide o bilaterálnu dohodu s Kubou, nemožno stratiť zo zreteľa, že tá síce čulo obchoduje s mnohými, hlavne rozvojovými, krajinami a priestor na nové investície je tu veľký, ale jej platobná disciplína je nedobrá a prísľuby politickej reprezentácie sú často len na papieri,“ povedal pre Pravdu vedúci katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž. Takisto dodal, že Kuba nám napriek prísľubom z najvyšších politických miest neplatí, čo spôsobuje vážne problémy Eximbanke, ale aj samotným firmám.

Podpora štátu je základom pre úspech firiem, ale sama osebe nestačí. „Firmy musia hľadať iné sofistikovanejšie nástroje alebo iné poisťovacie doložky, ako možno platobnú disciplínu z kubánskej strany zaistiť. Až potom dostáva takáto spolupráca iný zmysel a jej intenzita sa môže zvyšovať,“ dodal Baláž.

Hrubý domáci produkt na jedného Kubánca predstavuje okolo 8-tisíc dolárov, čo je dvojnásobne menej ako v prípade Slovenska. Kuba má však 11,5 milióna obyvateľov, je najväčším ostrovom Karibiku a svojou polohou poskytuje príležitosť na expanziu. USA už nebránia sankciami iným krajinám v tom, aby s Kubou obchodovali. Vzťahy medzi Kubou a USA sa výrazne zlepšili v roku 2014, keď Kuba prepustila amerického humanitárneho pracovníka Alana Grossa a Spojené štáty americké zase oslobodili kubánskych špiónov. Za súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa vzťahy s Kubou opäť ochladli. Pre biznis sa však Kuba viac otvára svetu. Nová ústava v krajine má potvrdiť právo na súkromné vlastníctvo.

„Kuba sa otvára novým investíciám a Slovensko má vzhľadom na svoje tradičné väzby s Kubou historickú príležitosť využiť potenciál na vzájomnú spoluprácu,“ napísal Fico na sociálnej sieti. „Po dohode s ministrom financií a po viacerých stretnutiach na Slovensku som mal možnosť na Kube predstaviť riešenie, ktoré by Eximbanke umožnilo väčšiu angažovanosť v slovenských projektoch,“ uviedol Fico. Zároveň dodal, že riešenie spočíva v medzivládnej dohode, ktorá by umožnila štátnym rozpočtom krajín vstúpiť do reťazca finančných nástrojov potrebných na zabezpečenie dostatočného financovania.

Obchodné vzťahy s Kubou má zabezpečiť memorandum, ktoré v Havane podpísalo šesť slovenských firiem, a to SES Tlmače, Probugas, PPA Control, STM Power, Sarmat LT a Energocontrol. SES Tlmače majú do konca tohto roka podpísať kontrakt s Union Elétrica de Cuba na modernizáciu blokov elektrárne CTE Nuevitas. „Slovensko je dnes jedným z najvýznamnejších investorov na Kube,“ dodal Fico.

Blaha: Výlety Kisku platia daňovníci

Slovenskí liberáli, ktorý sú v opozícii, označili angažovanie poslancov Smeru na Kube za podozrivé. Poslanec Smeru Blaha upozornil, že s kubánskym prezidentom v týchto dňoch rokujú aj najvyšší predstavitelia Ruska a Číny. „Išlo o stranícku cestu, čiže ju neplatila ani vláda, ani parlament. Zato výlety prezidenta Andreja Kisku na mexické či argentínske pláže platia priamo daňoví poplatníci. To len na porovnanie,“ dodal na sociálnej sieti Blaha. Podľa Blahu sa Fico na Kube venoval rozvoju vzájomného obchodu. „Za mňa môžem povedať, že mám ako socialista ku Kube vrelý vzťah,“ dodal Blaha.

Ministerstvo hospodárstva na otázky Pravdy odpovedalo, že nemá informácie o ceste poslancov NR SR Roberta Fica a Ľuboša Blahu. „Zástupca rezortu hospodárstva sa tejto cesty nezúčastnil. Ak by však akýkoľvek poslanec požiadal MH SR o podporu a mal záujem rozvíjať ekonomické kontakty, rezort mu podľa svojich možností vyjde v ústrety,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Ministerstvo hospodárstva ďalej uviedlo, že štandardne prostredníctvom agentúry SARIO otvára dvere vzájomne prospešným kontraktom v zahraničí a na Slovensku. „V tomto prípade sa agentúra SARIO podieľala na zabezpečení účasti podnikateľských subjektov zo SR na veľtrhu FIHAV 2018 na Kube,“ dodal Stano.