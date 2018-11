Ceny plynu sa šplhajú hore, pribrzdiť ich môžu vratky

„Vláda zváži zavedenie takzvaných vratiek za plyn, a to v prípade, ak bude rast cien na svetových trhoch pokračovať aj v budúcom roku,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Ako by opatrenie vyzeralo, nekonkretizoval. "Hovoriť o ďalších súvislostiach je v tejto chvíli predčasné,“ povedal. Hovorca tvrdí, že súčasná regulačná politika, ktorú podporila vláda, už zaistila, že ceny rastú menej. Bez zásahu by ceny mohli stúpnuť aj o 15 až 20 percent, tvrdí Stano.

Vratky za plyn sú staronovým riešením. Už pred dvomi rokmi po zdražení plynu domácnosti dostali vratky od 10 eur do 165 eur. Ich nevýhodou bolo, že pomohli prakticky najmä vidieckym rodinám, ktoré sú priamo napojené na zemný plyn a plynom ohrievajú vodu alebo kúria. Zdraženie tepla v panelákoch vratky ľuďom nevykompenzovali.

Domácnosti navyše pocítia aj to, že na trhoch dražie elektrina. Na budúci rok chystá síce minister hospodárstva Peter Žiga aj úľavy z platieb za elektrinu, tie sa však majú dotknúť zatiaľ len firiem. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 má na to jeho rezort 40 miliónov eur. Pri ohlásení opatrenia sa ešte počítalo s raz takou sumou. Žiga úplne nevylúčil ani možnosť rozšíriť takúto úľavu v budúcnosti aj na domácnosti.

Cenové návrhy podali regulátorovi už viacerí dodávatelia energií. S akým zdražením prichádzajú, nechcel regulačný úrad vopred komentovať. „Čo sa týka elektriny a tepla, úrad dlhodobo otvorene hovorí o tom, že výrazné zdraženie ceny silovej elektriny, zemného plynu a emisných povoleniek na svetových burzách bude mať vplyv na určenie cien elektriny a tepla pre domácnosti na rok 2019,“ povedal hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Úrad podľa Igaza využije v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, aby ochránil záujmy zraniteľných odberateľov. Zohľadní preto iba skutočne oprávnené náklady, dodal. Aké kroky regulátor podnikne, aby zabránil prudkému zdraženiu energií, však Igaz nekonkretizoval. Priestor by bol napríklad v tarife za prevádzkovanie systému, ktorú nechal úrad hore aj po tom, čo zvyšoval ceny elektriny pre domácnosti o necelé tri percentá. Jeho predseda Ľubomír Jahnátek vtedy dôvodil historickým dlhom voči distribučkám.

Niekde plyn dražie už od decembra

Nateraz je už zrejmé, že ceny plynu od decembra dvihne spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Od regulátora má odobrené priemerné zvýšenie o šesť percent. "Ak porovnáme aktuálne ceny plynu na energetickom trhu s cenami, z ktorých regulátor vychádzal pri určovaní cien za dodávku plynu na rok 2017, potom je nárast takmer 40 percent,“ povedal hovorca SPP Ondrej Šebesta. Ďalšiu zmenu cien pre domácnosti od januára SPP podľa neho neplánuje.

Pre odberateľov negatívna je situácia aj pri cenách elektriny. "SPP podal návrh na zmenu regulovaných cien za dodávku elektriny od 1. januára 2019. Keďže teraz prebieha cenové konanie, neradi by sme sa v tejto chvíli vyjadrovali k podrobnostiam,“ hovorí Šebesta.

Od decembra zvyšuje svoje ceny za plyn aj spoločnosť innogy. "Cena za komoditu narástla o deväť percent. Nárast cien od 1. decembra 2018 má však dosah na koncovú cenu v priemere len päť percent,“ hovorí jej konateľ Miroslav Kulla. Ceny sa podľa neho snažili udržať čo najdlhšie.

Vyúčtovanie odberu zemného plynu robí innogy raz ročne. "Pre účtovanie odberu zemného plynu do novembra 2018 použijeme cenník platný od 1. 1. 2017, pre odber od decembra 2018 bude platiť nový cenník,“ vysvetľuje Kulla. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané štandardne po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, dodáva. Preddavkové platby sa nateraz z dôvodu zmeny ceny plošne meniť nebudú.

Ešte vyšší význam tak v súčasnosti dostáva energetická efektívnosť. "Niekoľko jednoduchých zmien môže mať na šetrenie a znižovanie spotreby oveľa väčší dosah ako cena energií,“ hovorí Kulla.

Na burzách aj o tretinu viac

O ešte vyššom zdražení hovorí spoločnosť Magna Energia. Za všetkým je nárast na burze. "Elektrina v období, s ktorým počíta regulačný vzorec, zdražela približne o 28 percent, pri plyne bol vývoj obdobný,“ vysvetľuje portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.

Cenový návrh za plyn na budúci rok podala spoločnosť už dávnejšie. Stále čaká na vyjadrenie regulátora. "Ak bude odobrený, v regulovanom segmente zdražie plyn ako komodita – teda bez distribučných poplatkov – v budúcom roku v závislosti od tarify o 14 až 18 percent,“ hovorí Semrič. Domácnosť z ročnou spotrebou plynu okolo 2 500 kilowat­thodín, by tak kilowatthodina plynu vyšla 0,0227 eura namiesto súčasných 0,0194 eura. Semrič predpokladá, že konečné ceny sa budú snažiť udržať pod maximálnou cenou určenou regulátorom. "Koľko presne domácnosti v budúcom roku zaplatia, sa bude odvíjať aj od výšky distribučných a ostatných poplatkov,“ hovorí. Na tie totiž spoločnosť nemá žiaden dosah.

Hore by v tejto spoločnosti mala ísť aj elektrina. "Cena elektriny ako komodity by mohla stúpnuť približne o desať percent, v závislosti od tarify,“ hovorí Semrič. Cenový návrh Magna Energia počíta s cenou komodity 48,44 eura za megawatthodinu.

Čaká sa na regulátora

O zvýšenie cien pri plyne aj elektrine žiada na budúci rok aj spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE). "Oba návrhy cenníkov reflektujú zvýšenú cenu oboch komodít na energetických trhoch,“ povedala hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

Za zdražením vidí Krivá hlavne skoky na burzách. "Ceny plynu sú čiastočne naviazané na ceny ropy, ktorá je momentálne na niekoľkoročných maximách,“ hovorí. Na ceny ropy aktuálne opäť tlačí aj situácia v Iráne. Elektrinu zase rovnako ako teplo ťahajú aj drahé emisné povolenky.

Na verdikt regulátora čakajú aj v spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE). "V roku 2016 sa skončilo obdobie viac ako 7-ročného trendu poklesu cien energií na svetových burzách. Od tohto roku nastal kontinuálny nárast, ktorý bol v tomto roku markantný,“ vysvetľuje hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

O podrobnostiach svojho návrhu na budúcoročné ceny elektriny nechcela nateraz hovoriť spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE). "Môžeme potvrdiť, že náš návrh odzrkadľuje súčasný cenový vývoj komodity na burze a že očakávame nárast koncovej ceny na úrovni 7 až 8 percent,“ spresnila VSE.