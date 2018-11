Na obchodnej vojne Číny a USA chce zarobiť Rusko, dodá Číňanom sóju

Rusko chce nahradiť Spojené štáty v úlohe dodávateľa sójových bôbov do Číny, preto zvýši ich produkciu na Ďalekom východe. V Pekingu to v stredu v rozhovore s novinármi povedal ruský premiér Dmitrij Medvedev.

Čína hľadá iného dodávateľa tejto plodiny, pretože jej dovoz sójových bôbov z USA sa pre obchodnú vojnu podstatne znížil, v septembri medziročne o viac ako 80 percent, uviedla agentúra Bloomberg.

Jedným z výsledkov americkej obchodnej vojny je užšie spojenie Číny s Ruskom. Krajina hodlajú v poľnohospodárstve bližšie spolupracovať tiež v dodávkach ryže, bravčového mäsa, hydiny, rýb, ako aj na rozvoji logistiky. Čína sa tiež snaží diverzifikovať zdroje potravín aj v rámci politiky novodobej Hodvábnej cesty.

Vzhľadom k tomu, že USA a Čína vedú obchodnú vojnu, „určitá časť trhu so sójou sa otvorila a my sme sa s čínskymi partnermi dohodli, že v tomto konkrétnom segmente budeme aktívnejší,“ povedal Medvedev.

Ruská produkcia sójových bôbov sa v posledných rokoch zvyšuje, podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva USA by v sezóne 2018/19 mala dosiahnuť rekordných 3,9 milióna ton, z toho 700 000 by malo ísť na vývoz. V porovnaní so svetovou exportérskou špičkou je to ale zanedbateľné množstvo, Brazília v tejto sezóne predá v zahraničí okolo 75 miliónov ton. Dovoz z tejto krajiny Čína už zvýšila.