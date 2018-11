Spojené štáty zavedú clá na čínske výrobky z hliníkových plechov

Americké ministerstvo obchodu zavedie konečné antidumpingové a antidotačné clá v rozmedzí od 96,3 do 176,2 percenta na dovoz výrobkov z hliníkových plechov z Číny.

S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou o tom informovala agentúra Reuters. Rozhodnutie by mohlo padnúť v najbližších hodinách. Prvýkrát od roku 1985 by tak boli uvalené cla v rámci vyšetrovania, ktoré začala sama vláda. Zvyčajne sa vyšetrovanie začalo po sťažnosti niektorej z amerických spoločností.

Akokoľvek administratíva prezidenta Donalda Trumpa chce v oblasti obchodu postupovať rázne, finálne clá sú podľa zdrojov Reuters nižšie, než pôvodne zavedená v apríli a júli. Pôvodné rozpätie bolo od 198,4 do 280,46 percenta.

V roku 2017 predstavovala hodnota dovozu hliníkových plechov z Číny zhruba 900 miliónov dolárov. Prípadom sa zaoberá aj americká Komisia pre medzinárodný obchod (ITC), jej verdikt má padnúť 20. decembra.

Americké hliníkárenské spoločnosti Aleris Corp, Arconic Inc, Constellium, Jupiter Aluminium, JW Aluminium Company a Novelis Corp. si vlani v decembri sťažovali na nárast dovozu z Číny za neoprávnene nízke ceny. Uviedli, že objem dovozu výrobkov z hliníkových plechov sa za posledných desať rokov zvýšil o takmer 750 percent, len v období 2014 až 2017 stúpol o viac ako 91 percent. To malo za následok „významné zvýšenie podielu čínskeho dovozu na trhu USA na úkor amerického priemyslu“.