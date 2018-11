Taliani zakročia proti poplatkom za batožinu Ryanairu a Wizz Airu

Protimonopolný úrad vo svojom vyhlásení uviedol, že sa rozhodol začať konanie, keďže írska a maďarská letecká spoločnosť nevyhoveli jeho nariadeniu spred týždňa, podľa ktorého mali výber poplatkov pozastaviť.

Obe spoločnosti sa rozhodli povoliť zadarmo na palubu len malú osobnú tašku a vyberať poplatky za batožinu do podpalubia. To nahnevalo združenie talianskych spotrebiteľov, ktorí sa preto obrátili na protimonopolný úrad. Ten ešte koncom septembra upozornil, že batožina je „základným prvkom prepravy“, takže všetci dopravcovia by mali zahrnúť jej cenu do ceny leteniek.

„Žiadať viac za základný prvok leteckej dopravy, príručnú batožinu, je falošným zobrazením skutočnej ceny lístka a poškodzuje porovnanie nákladov medzi dopravcami, čo zavádza spotrebiteľov,“ uviedol minulý týždeň Protimonopolný ú­rad.

Aj španielske spotrebiteľské združenie Facua predložilo úradom podobný podnet koncom augusta.

Ryanair oznámil svoje rozhodnutie o poplatkoch 24. augusta s tým, že chce znížiť zdržanie pri nástupe do lietadla. Tento krok umožní dopravcovi častejšie rotovať lietadlá, alebo získať dodatočné príjmy, či ušetriť na nákladoch za palivo. To všetko sú významné faktory obchodného modelu nízkonákladovej spoločnosti.