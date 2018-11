Štvrtina Slovákov ide pre Vianoce do mínusu

„November a december sú z pohľadu čerpania spotrebiteľských úverov najsilnejšie mesiace roku,“ hovorí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu. Ľudia využívajú najmä prečerpanie na kreditných kartách a rôzne formy spotrebiteľských úverov, dodáva. Za takúto pôžičku sa však draho platí. Kreditná karta má totiž úrokové sadzby vyše 20 percent, upozorňuje Ovčarik. Draho vyjde aj meškanie s platbami či vyplatením kreditky.

Slováci patria v posledných rokoch k najrýchlejšie sa zadlžujúcim národom v Európskej únii. Len za minulý rok si od domácich bánk požičali rekordných 3,76 miliardy eur.

O pôžičkách vie svoje aj Martin z Modry. Ten si pred rokmi na Vianoce požičal 1¤000 eur. "V rodine sme prekonali ťažkú stratu, nejako som to nezvládol a takto to dopadlo,“ hovorí. Blízkym chcel aj takto kompenzovať smutnú udalosť. Všetko minul na darčeky. "Oveľa ťažšie to bolo po sviatkoch, pôžičku splácal rok a preplatil ju o 200 eur. "Odvtedy som to už nezopakoval a pôžičky si neberiem,“ hovorí Martin.

Vianoce sú náročné aj v rodine Sone z Nitry, ktorá má tri deti. "Za sviatky dáme určite viac ako 400 eur. Len do každého dieťaťa investujeme okolo 70 až sto eur,“ hovorí. Stromček ju vyjde aj na 50 eur. Lacné nie sú ani sviatočné pokrmy. "Do úspor sme kvôli Vianociam siahali len raz – minulý rok, keď sme mali niekoľko mesiacov obmedzený príjem, žili sme od výplaty do výplaty a bolo nám (manželovi) ľúto uskromniť sa,“ hovorí Soňa. Rozpočet nakoniec prekročili o dve stovky.

Vianoce aj za 400 eur

Najväčšiu časť vianočných výdavkov tvorí vianočná nádielka. „Suma na darčeky sa môže vyšplhať aj do niekoľko stoviek eur, v závislosti od toho koľko detí je v rodine,“ hovorí Linda Gergeľová, odborníčka na osobné financie z Partners Group Sk. Jedna domácnosť minie podľa prieskumu len na nákup vecí pod stromček okolo 150 až 200 eur.

Koľko plánujete minúť tento rok na nákup vianočných darčekov? menej ako 100 eur od 100 do 200 eur od 200 do 400 eur od 400 do 600 eur viac ako 600 eur Zobraziť výsledky ankety menej ako 100 eur 28,2% viac ako 600 eur 23,2% od 100 do 200 eur 21,8% od 200 do 400 eur 15,5% od 400 do 600 eur 11,3%

Najčastejšie sa nakupujú hračky pre deti, kozmetika, elektronika, mobily, oblečenie, dekorácie do domácnosti aj kuchyne, fotoknihy, športové náradie, vybavenie a aj spotrebiče do domácnosti. Ďalšie náklady, ktoré vznikajú počas sviatkov, sú potraviny, či už na štedrú večeru, alebo nákup ingrediencií na vianočné pečenie.

Peňaženku odľahčí aj vianočná výzdoba, dodáva. Len na vianočný stromček dáme minimálne 25 eur. S oveľa vyššou sumou však treba počítať vo väčších mestách, zaváži aj veľkosť a druh dreviny. Ďalšie peniaze zhltne aj zabalenie darčekov. Na Vianoce si totiž ľudia dávajú záležať na tom, aby darček nielen potešil, ale aj dobre vyzeral.

Nemalým výdavkom je aj vianočné pečenie. Pravidlom býva piecť aj päť druhov vianočného pečiva. Nákup ingrediencií sa môže vyšplhať aj na vyše 50 eur. Len potrebná múka vyjde takmer na tri eurá, vajíčka aj takmer na päť eur. Nemalou položkou býva aj vianočný kapor. Menší kus vyjde na okolo desať eur.

Vianočný účet tak často presahuje stovky eur, ktoré v rodinnom rozpočte chýbajú a ľudia tak siahajú po nárazovom získaní peňazí. A to aj cez nevýhodné zadlžovanie. Nepomáha ani to, že nákup darčekov si nechajú na posledné dni pred sviatkami.

"Ženy sú pri plánovaní sviatkov disciplinovanejšie. Na rozdiel od mužov má väčšina z nich darčeky nakúpené týždeň pred Štedrým dňom,“ hovorí Monika Remiášová z Nadácie Partners. Až tretina mužov si necháva nákup darčekov na posledné dni tesne pre Vianocami, dodáva.

Ako udržať financie na uzde?

Vyhnúť sa dá dlhom pre vianočne sviatky dobrým plánovaním, vysvetľuje Remiášová. „Treba si urobiť zoznam tých nákupných darčekov, ktoré chcem kúpiť, a hlavne kde ich chcem kúpiť,“ hovorí. Takto sa dá vyhnúť zbytočnej časovej tiesni a impulzívnym nákupom. Práve pri nich Slováci minú zbytočne veľa peňazí.

Zbytočným dlhom sa dá podľa Gergeľovej ľahko predísť. "Odložte si z novembrovej a decembrovej výplaty časť peňazí a nakupujte priebežne počas oboch predvianočných mesiacov,“ radí. Ideálne je sporiť pravidelne desatinu z mesačného príjmu, dodáva. Geregľová odporúča aj vopred si stanoviť sumu, ktorú na Vianoce minieme. A to tak, aby ju domácnosť vedela utiahnuť.

"Pokiaľ však siahnete po úvere, stanovte si vopred, koľko budete po Vianociach mesačne schopní splácať z rodinného rozpočtu,“ hovorí Gergeľová. Do úveru by človek nemal ísť pre maličkosti, nákup potravín či nepotrebné darčeky. Ak už sa domácnosť rozhodne pre úver, tak by podľa nej malo ísť o veci, ktoré rodina ocení aj po sviatkoch.