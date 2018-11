Nová vlna poistiek na autá: Ceny stúpli asi o päť percent. Pozrite si video

„Predpokladáme, že tempo rastu priemernej ceny povinného zmluvného poistenia automobilu bude veľmi mierne, možno na úrovni 5 až 6 percent,“ povedal analytik spoločnosti Netfinancie Vladimír Cvik. Zdražovanie potvrdzujú aj modelové príklady denníka Pravda, ktorý oslovil domáce poisťovne. K zdražovaniu prišlo v daných prípadoch až pri 31 poistkách a menej si ľudia zaplatili len v 17 prípadoch.

Mierne zdražovanie povinného zmluvného poistenia sa začalo už minulý rok. Dôvodom bol prudký pokles cien v minulosti, keď v priebehu niekoľkých rokov priemerná cena poistenia automobilu klesla zo 150 eur na 110 eur. Na nižšie ceny sa aj v budúcom roku môžu tešiť skúsení vodiči jazdiaci na menších automobiloch mimo krajských miest. V ich prípade sa ročné poistenie automobilu pohybuje už od sumy 50 eur.

Na domácom trhu povinné zmluvné poistenie predáva až 11 poisťovní, ktoré majú veľký záujem o získanie alebo udržanie vodičov jazdiacich bez nehody. Pre získanie najnižšej ceny sa vodičom oplatí obehať konkurenciu. „Mne minulý rok moja poisťovňa dokonca znížila cenu, keď som jej ukázal lacnejšiu ponuku od konkurencie. Ja už 15 rokov jazdím bez nehody a zjavne o mňa nechceli prísť len preto, že konkurencia ponúkla o desať eur lacnejšiu poistku,“ povedal Michal Samuel, ktorý pracuje v Bratislave ako IT technik.

„Cieľom poisťovne je, aby boli odmeňovaní najmä zodpovední vodiči, ktorí jazdia v zmysle pravidiel a sú ohľaduplní v cestnej premávke. Takíto klienti majú nárok na maximálnu výšku bonusu pri vstupe do poistenia, a to až do výšky 50 percent,“ povedal hovorca poisťovne Union Matej Neumann. Vysoké zľavy vodičom jazdiacim bez nehody ponúkajú aj ďalšie poisťovne.

Naopak, s prudkým nárastom cien musia počítať hlavne majitelia prepravných firiem, ktorým opäť výrazne stúpne poistenie kamiónov. „Významnejšie zvyšovanie poistného v tomto, ale i predošlom roku zaznamenali majitelia nákladných vozidiel a najmä ťahačov. S ohľadom na počet týchto vozidiel je podiel na poistných plneniach veľmi vysoký, preto poisťovne na tento fakt reagujú podstatným nárastom cien,“ dodal Cvik.

Silný motor = drahá poistka

V niektorých poisťovniach si výrazne viac priplatia aj mladí vodiči jazdiaci na silnejších automobiloch. „Ako jeden z hlavných faktorov posudzovania vozidiel okrem objemu motora pri osobných a nákladných vozidlách do 3,5 tony berieme koeficient výkonu v kombinácii s objemom motora. Znamená to, že čím je výkon väčší, tým je poistné vyššie a, naopak, pri starších motoroch, kde je výkon voči objemu menší, je poistné lacnejšie,“ povedala Beata Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqa. Výkon automobilu začali v tomto roku zohľadňovať aj ďalšie poisťovne a táto zmena môže niektorým vodičom zdvihnúť poistenie automobilu o desiatky až stovky eur.

„Platí, že našich klientov odmeňujeme za bezškodový priebeh a, naopak, so zdražením povinného zmluvného poistenia môžu rátať vodiči v tom prípade, ak počas posledného poistného obdobia došlo ku škodovej udalosti, ktorej vinníkom alebo spoluvinníkom bol práve poistený,“ povedala Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama. Takýto prístup však neuplatňujú všetky poisťovne a porovnávať ceny konkurencie sa oplatí hlavne tým vodičom, ktorí za posledný rok spôsobili dopravnú nehodu. Poisťovne si totiž na základe vlastných kritérií stanovujú výšku rizika a časť z nich počíta s tým, že vodič po spôsobení jednej nehody málokedy spôsobí ďalšiu.

„Ceny povinného zmluvného poistenia závisia od viacerých faktorov ako značka a vek vozidla, vek klienta, trvalé bydlisko, skutočnosť, či ide o fyzickú osobu, alebo podnikateľský subjekt a v neposlednom rade škodovosť,“ povedala hovorkyňa poisťovne Allianz Lucia Muthová. Poisťovne tiež poskytujú zaujímavé zľavy, ak si u nich ľudia kúpia aj ďalšie produkty. „Od 15. novembra bude možné pri dojednaní havarijného poistenia spolu s PZP získať 15-percentnú zľavu na povinné zmluvné poistenie,“ dodala Muthová.

Šesť týždňov na vypovedanie zmluvy

Podľa zákona musia vodiči najneskôr desať týždňov pred vypršaním platnosti poistenia osobného motorového vozidla dostať od poisťovne novú ponuku. Ak sa im nová cena povinného zmluvného poistenia automobilu nebude páčiť, majú mesiac na nájdenie lepšej ponuky u konkurencie. „Poistenie vozidla je možné vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,“ upozornil Cvik. Ľuďom nechávajúcim si veci na poslednú chvíľu sa pokojne môže stať, že si nakoniec budú musieť nechať pôvodnú poistku, aj keď sa im nová cena bude zdať príliš vysoká.

Pri nových modeloch automobilov môžu dopravnej nehode zabrániť asistenčné systémy, ktoré napríklad automaticky zabrzdia vozidlo, ak sa v ceste objaví nečakaná prekážka. „Od minulého roku zvýhodňujeme klientov, ktorí využívajú asistenčné systémy vodiča, a to formou zľavy z poistného,“ potvrdila hovorkyňa ČSOB poisťovne Anna Jamborová. Poisťovne lákajú ľudí aj na rozšírenie poistného krytia. Pri osobnom motorovom vozidle s hmotnosťou do 3,5 tony je niekde v cene povinného zmluvného poistenia aj úrazové poistenie vodiča a prepravovaných osôb. „Toto pripoistenie kryje trvalé následky úrazu, dobu nevyhnutného liečenia po úraze a riziko smrti,“ uviedla Monika Majerčíková, hovorkyňa poisťovne Generali. Táto akcia v poisťovni platí od začiatku novembra do konca decembra. V poisťovni Wüstenrot môže zas priniesť zľavu až do výšky desiatich percent uzatvorenie stavebného sporenia.

„Naši klienti sa môžu aj naďalej spoľahnúť na osvedčené asistenčné služby, ktoré majú k PZP zadarmo, a v rámci nich garantujeme príjazd špecialistov na cestách v prípade potreby do 60 minút,“ uviedol Lukáš Bertók, riaditeľ poisťovne Genertel. Kooperativa zas v rámci povinného zmluvného poistenia kryje aj škody spôsobené zo zrážky so zverou, či zničenie cestovnej batožiny v prípade havárie alebo živelnej pohromy. "Zároveň poskytujeme zníženú tarifu pre dôchodcov a klientov s preukazom ŤZP,“ priblížila hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.