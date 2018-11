Železničná spoločnosť: S platom rušňovodičov vlaky zadarmo nesúvisia

Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) chýba 65 rušňovodičov a 23 rušňovodičov – kandidátov. V tejto profesii má 1 328 zamestnancov, ich priemerný vek je 45 rokov. Národný osobný vlakový dopravca informoval, že ročne organizuje minimálne tri kurzy po tridsať zamestnancov. Uvedomuje si kritickú situáciu, preto aktívne propaguje prácu v tejto profesii na školách v rámci dní otvorených dverí a zabezpečuje tieto akcie na svojich pracoviskách.

„Naša spoločnosť chce tiež využívať štipendijný program. Zapájame sa aj do projektu z dielne ministerstva dopravy s názvom Študuj dopravu, ktorý sa viackrát ročne koná na celom území SR,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Dopravca zároveň spolupracuje na návrhoch zmeny študijných odborov s cieľom skrátiť čas kurzov. „Príprava na profesiu rušňovodič totiž od nástupu do kurzu až po zaradenie na výkon trvá zhruba rok. Plánujeme zaviesť tiež duálne vzdelávanie, ale iba v rámci vhodných študijných odborov, z ktorých je možné následne absolventa vyslať do kurzu,“ priblížil Kováč.

Priemerná mzda rušňovodičov ZSSK v súčasnosti dosahuje 1 295 eur, čo je oproti minulému roku (takmer 1 215 eur) viac o 80 eur, resp. o 6,6 %. V porovnaní s rokom 2012, keď táto mzda predstavovala 956 eur, je to nárast o 339 eur, alebo o 35,5 %. Nástupný plat rušňovodiča bez praxe je 734 eur. „V roku 2017 sme však zaviedli nový motivačný systém práve pre profesie na úseku prevádzky a údržby, teda aj pre rušňovodičov. Nový model odmeňovania zvýhodňuje najkvalifikova­nejších a najusilovnejších zamestnancov. Nová, tzv, osobitná prémia, zohľadňuje kvalifikačnú aj výkonnostnú úroveň pracovníkov,“ poznamenal Kováč s tým, že najlepším stúpol plat aj o 20 %. „Našou snahou je, aby najlepší pracovníci ostávali u nás,“ tvrdí hovorca.

SaS kritizovala mzdy a vlaky zadarmo

Strana SaS v súvislosti s nedostatkom rušňovodičov informovala, že nie je možné mať vlaky zadarmo, aj dobre ohodnotiť zamestnancov. Výhrady má aj k navrhovanému podľa nej zníženiu kvalifikačných nárokov na výkon povolania rušňovodiča v novele zákona o dráhach, ktorú vláda schválila v utorok 6. novembra. „Nejde o zníženie kvalifikačných nárokov na výkon povolania rušňovodič, tie zostávajú rovnaké. Ide o zníženie nárokov pre účely prijatia uchádzača o profesiu rušňovodič – kandidát,“ zareagoval Kováč.

ZSSK chce rozšíriť počet potenciálnych uchádzačov o toto povolanie a do kurzov rušňovodičov sa bude môcť prihlásiť viac ľudí. V súčasnosti registruje relevantný záujem uchádzačov o túto profesiu, tí však nespĺňajú požiadavku, ktorou je ukončené vzdelanie elektrotechnického, alebo strojníckeho zamerania s maturitou. „Obsah našich kurzov bude, samozrejme, nastavený tak, aby zabezpečil, že absolventi kurzu budú riadne pripravení na výkon tohto povolania, a to najmä vzhľadom na bezpečnosť prepravy,“ uviedol Kováč. Samotné uvoľnenie nárokov na prijatie do pracovného pomeru však podľa neho nestačí na riešenie nedostatku rušňovodičov.

ZSSK: Bezplatné vlaky sú sociálne aj ekologické

Vlaky zadarmo pre žiakov, študentov a dôchodcov nemajú podľa ZSSK s riadením vlaku ani výplatami zamestnancov vôbec nič. „Bezplatná preprava dôchodcov je sociálne politické rozhodnutie, pri žiakoch a študentoch, okrem sociálneho aspektu, podporuje mobilitu za najlepším vzdelaním. Silný je aj ekologický rozmer tohto zámeru, keď štát masívne podporil životnému prostrediu najpriateľskejší spôsob prepravy,“ dodal Kováč. Toto rozhodnutie bolo podľa neho z pohľadu koľajovej dopravy veľkým krokom vpred a pomohlo opäť naštartovať železnice.