Generačný výpadok rušňov

"Suma asi 2 miliardy eur zodpovedá rámcovému odhadu výmeny všetkých rušňov starších ako 10 rokov a zároveň všetkých vozňov starších ako 10 rokov v štátnom dopravcovi železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK),“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Štát je však aj 100-percentným akcionárom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), ktorá zabezpečuje nákladnú železničnú dopravu.

Nákladný prepravca má v súčasnosti vo vlastníctve dokopy 497 hnacích dráhových vozidiel (HDV), z ktorých 246 kusov sú naftové, zvyšok jazdí na elektrinu. "Priemerný vek všetkých HDV je 38 rokov,“ povedala Silvia Kuncová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti ZSSK Cargo. Najstarší rušeň, ktorý je v prevádzke, bol vyrobený v roku 1965.

Podobná situácia je aj v prípade osobného dopravcu ZSSK, ktorého rušne bez tzv. ucelených jednotiek majú priemerný vek 35 až 40 rokov, najstarší rušeň v prevádzke bol vyrobený v roku 1968.

Štátny osobný železničný dopravca ZSSK má k dispozícii 63 rušňov, ktoré sú mladšie ako 10 rokov. Väčšina z nich je však zrekonštruovaných. Z celkového počtu je 25 rušňov dieselových. Všetky sú zrekonštruované. Z 38 elektrických rušňov je 10 prenajatých, 26 zrekonštru­ovaných a len dva nové, ktoré sú priamo vo vlastníctve ZSSK. Pri nových rušňoch je predpokladaná životnosť 40 rokov, zrekonštruované majú životnosť 20 až 25 rokov. Starších ako 10 má ZSSK 117 kusov elektrických rušňov a 30 kusov dieselových rušňov bez tzv. ucelených jednotiek.

Železničná doprava trpí

"Železničná doprava u nás trpí predovšetkým tým, že sa do nej roky neinvestovalo. Okrem modernizácie tratí postupne investujeme cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a tiež programu Nástroj na prepojenie Európy aj do vozidlového parku ZSSK, ktorý je do značnej miery zastaraný. Už dnes je objednaných 46 nových súprav, ktoré budú jazdiť v okolí Žiliny a Banskej Bystrice alebo len nedávno ZSSK uzavrelo kontrakt na obnovu zubačiek,“ povedala Ducká.

V okolí Žiliny bude jazdiť 25 kusov nových elektrických jednotiek, ktoré budú dodané v roku 2020. Štát za ne zaplatí 160 miliónov eur. Regionálnu dopravu v okolí Banskej Bystrice posilní 21 kusov dieselových jednotiek v celkovej sume 77 miliónov eur. Dodané budú v druhom kvartáli budúceho roku. Do Tatier v rokoch 2020 až 2021 dorazí 5 kusov duálnych elektrických jednotiek a jeden multifunkčný rušeň na trate tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice v celkovej hodnote 38,8 milióna eur.

Nákup nových elektrických rušňov diaľkovej dopravy v pláne v najbližšom období nie je. Podobne je na tom aj nákladný prepravca ZSSK Cargo. Naposledy boli nové elektrické rušne kúpené v roku 1988. Rekonštru­ované dieselové HDV do spoločnosti pribudli v roku 2011. "ZSSK Cargo plánuje v rokoch 2018 – 2022 realizovať postupnú čiastočnú prirodzenú obnovu hnacích koľajových vozidiel,“ informuje Kuncová.

V poslednom roku spoločnosti ZSSK a ZSSK Cargo dali prednosť prenájmom nových vozňov pred ich kúpou. ZSSK si prenajalo 10 nových rušňov typu Vectron od spoločnosti Siemens na 10 rokov, za čo zaplatí 58,7 milióna eur. K podobnému kroku prenájmu pristúpila aj spoločnosť ZSSK Cargo. V prípade prenájmu prenajímateľ zabezpečuje servis rušňov. ZSSK plánuje v budúcnosti vykonávať viac servisných úkonov vo vlastnej réžii.

"Stratégiou spoločnosti je prevziať postupne viac a viac servisných úkonov do vlastných rúk oproti minulej praxi značného outsourcingu týchto činností a na to sa firma pripravuje investíciami do dep, technológií a pracovného prostredia,“ informuje hovorca spoločnosti ZSSK Tomáš Kováč. Podľa jeho slov má spoločnosť v oblasti servisu nedostatky a od marca budúceho roka spúšťa nové procedúry a operačný model do údržby, do logistiky a ich previazania na prevádzku.

Staré rušne nemá kto riadiť

Obom štátnym železničným spoločnostiam chýbajú aj kvalifikovaní rušňovodiči. Ministerstvo dopravy pripravilo novelu zákona o dráhach, ktorá mení kvalifikačné požiadavky na rušňovodičov. Podľa starých pravidiel mohli rušňovodiča vykonávať len ľudia, ktorí majú ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo sú vyučení v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania.

Po novom bude v požiadavkách zahrnuté úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vytvorí sa tiež register držiteľov preukazov rušňovodičov, ktorý doteraz na Slovensku chýbal. Viesť ho bude dopravný úrad.

Výchova jedného rušňovodiča trvá dvanásť až pätnásť mesiacov a stojí približne 14-tisíc eur. ZSSK sa neúspešne pokúšala vyriešiť nedostatok rušňovodičov už aj v minulom roku zvyšovaním platov. Nový model odmeňovania mal zvýhodniť najkvalifikova­nejších a najusilovnejších zamestnancov.

V minulom roku ponúkala spoločnosť ZSSK Cargo svojim rušňovodičom bez príplatkov podľa Zákonníka práce a podnikovej kolektívnej zmluvy hrubú mzdu vo výške 867 eur.