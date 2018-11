Európu môže poškodiť aj dohoda medzi USA a Čínou

Európska aj nemecká ekonomika utrpia škodu aj v prípade, že obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou dospeje k zmieru. V piatok to v Berlíne povedal šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Eric Schweitzer. Čína by totiž po urovnanie rozporov nakupovala v USA viac tovaru a to by čiastočne poškodilo Európu.