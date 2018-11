Na výskum a vývoj dáva Slovensko najmenej z krajín V4

Výdavky Slovenska na výskum a vývoj sú najnižšie spomedzi krajín V4. Poukázala na to analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. S nedostatočnými výdavkami do týchto oblastí podľa nej súvisí aj tzv. odliv mozgov zo Slovenska do zahraničia.