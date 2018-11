Dopravcovia zabojujú o tri regionálne železničné trate

Osobná doprava na hlavnej trase z Bratislavy do Košíc zostane aj naďalej v rukách štátneho dopravcu. Už zrušená súťaž na trati Bratislava – Banská Bystrica sa v budúcom roku opätovne nespustí.

Súťažiť sa začne najskôr v marci budúceho roka. Štát chce liberalizovať trate medzi Žilinou a Rajcom, Košicami a Moldavou nad Bodvou a medzi Bratislavou a Komárnom. „Historicky prvé tendre na prevádzku verejnej osobnej dopravy budú v roku 2019 postupne nabiehať na tratiach Žilina – Rajec, Košice – Moldava nad Bodvou a Bratislava – Komárno. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k vyťaženým a s potenciálom do budúcnosti,“ povedala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Ministerstvo chce dosiahnuť, aby sa do súťaže zapojili malí aj veľkí dopravcovia. Na Slovensku doteraz neprebehla dokonca ani jedna súťaž na liberalizáciu železničnej trate. „Skúsenosti z týchto súťaží štát využije pri rozhodnutí o ďalšom postupe liberalizácie, ktorej cieľom ma byť kvalitná a dostupná doprava, ktorá bude pre štát výhodná,“ dodáva Ducká.

Dotovanú železničnú dopravu vo verejnom záujme vykonáva na väčšine tratí Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), ktorá prevádzkuje osobné, vlaky, regionálne rýchliky a rýchliky. Ako komerčný projekt, ktorý nepoberá dotácie zo štátneho rozpočtu, fungujú na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami vlaky InterCity (IC).

Výnimkou je trať medzi Bratislavou a Komárnom, kde dopravu vo verejnom záujme vykonáva spoločnosť RegioJet. V roku 2011 RegioJetu umožnil vykonávať dopravu na danej trati bývalý minister dopravy Ján Figeľ priamym zadaním bez riadnej súťaže. RegioJet premáva medzi hlavným mestom a Komárnom od marca 2012. Zmluva so štátom mu vyprší v decembri 2020.

Záujem o cestovanie žltými vlakmi je vysoký aj vďaka tomu, že cesta prvej triedy I/63 medzi Bratislavou a Komárnom je preplnená. Doprava pomocou áut kolabuje najmä v ranných a popoludňajších špičkách, keď vodiči stoja v zápchach niekoľko desiatok minút. RegioJet od štátu na dotáciách ročne získa približne 8,5 milióna eur.

Vlaky sú však často preplnené a v minulosti RegioJet vypravoval menej vlakov, ako mal. Dôvodom boli nehody, ktoré vyradili z prevádzky niektoré súpravy. Dlhšie vlaky s vyšším počtom vozňov navyše nie je možné vypravovať kvôli dĺžke nástupíšť na jednotlivých zástavkách.

Súťaž na vlaky do Banskej Bystrice musí počkať

Rezort dopravy v budúcom roku neplánuje opätovne spustiť zrušenú súťaž na vlakového dopravcu medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. "Na čiastkových úsekoch Bratislava – Galanta, Levice – Zvolen a Zvolen – Banská Bystrica je poskytovaná regionálna doprava dotovaným dopravcom, diaľkové vlaky by však prevádzkoval nový víťaz tendra. Tým by dochádzalo k súpereniu o toho istého zákazníka u dvoch dotovaných dopravcov, čo by mohlo mať za následok, že v konečnom dôsledku by na to doplatil štát, lebo by musel uhrádzať vyššie straty z verejnej dopravy.

Účelom liberalizácie je zefektívniť celý proces fungovania na danej trati a prilákať cestujúcich najmä z individuálnej automobilovej dopravy a ušetrené prostriedky následne použiť na ďalšie rozširovanie ponuky vlakov verejnej dopravy, a nie financovať konkurenčný boj dopravcov z verejných zdrojov. Zámerom ministerstva dopravy je umožniť zúčastniť sa na tejto súťaži širokému spektru dopravcov, nielen tým, ktorí majú už dnes širokú základňu vozidiel," informuje Ducká.

V novembri 2015 ministerstvo dopravy pod vedením bývalého ministra Jána Počiatka (Smer) spustilo súťaž na prevádzku osobných vlakov na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Rezort dopravy predpokladal ročný výkon vlakových kilometrov na úrovni 1,5 milióna. Víťazný dopravca mal prevádzkovať najmenej osem vlakových súprav s kapacitou minimálne 530 miest na sedenie.

Aktuálny minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vo februári 2017 súťaž zrušil. Podľa jeho slov mala vyhlásená súťaž viaceré nedostatky. Rezort dopravy po zrušení súťaže informoval, že víťaz by mal zabezpečiť komplexnú dopravnú obsluhu územia, teda aj prípoje k diaľkovému vlaku.

Vlaky rýchlejšie nebudú

„Štát využije získané skúsenosti z týchto súťaží, aby sme následne mohli pripraviť stratégiu ďalšej liberalizácie. Teda, aby sme vedeli, že ideme správnou cestou. Do prvého balíka pripravil rezort dopravy celkom 35 tratí. Čo sa týka výberu týchto tratí, zámerom bolo vytypovať relatívne samostatné celky tratí z hľadiska dopravnej obsluhy, aby štát nevytváral samoúčelnú konkurenciu voči sebe samému,“ dodáva Ducká.

RegioJet jazdí na Slovensku bez dotácie po dvoch tratiach. Žlté vlaky premávajú na tratiach Bratislava – Praha a Košice – Praha. V minulosti prevádzkovaná nedotovaná linka medzi Bratislavou a Košicami v súčasnosti nepremáva. Po slovenských koľajniciach jazdí aj ďalší český dopravca Leo Express, ktorý vozí cestujúcich z Prešova do Prahy a späť.

Samotná liberalizácia železničnej dopravy má priniesť vyšší štandard cestovania a lepšie služby pre cestujúcich. Napriek tomu vlakoví dopravcovia sú limitovaní infraštruktúrou v podobe koľajových tratí. Štát modernizuje z európskych peňazí len hlavnú trať medzi Bratislavou a Košicami na rýchlosť 160 km/h. Práce sa v súčasnosti dostali už do blízkosti Žiliny, odkiaľ v budúcnosti majú pokračovať ďalej smerom na východ.

Regionálne trate sú na okraji záujmu modernizácie. Liberalizácia tak pravdepodobne neprinesie skrátenie cestovného času. Napríklad na trati číslo 126 medzi Žilinou a Rajcom je najvyššia rýchlosť 60 km/h. Trať medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou je elektrifikovaná len čiastočne po Hanisku pri Košiciach. Štát plánuje dobudovať elektrifikáciu na chýbajúcich 20 kilometroch z eurofondov. Trať má byť plne elektrifikovaná v roku 2021. Neelektri­fikovaná je aj trať medzi Bratislavou a Komárnom.