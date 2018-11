Slabá čínska ekonomika stiahla akcie amerických podnikov

V piatok hlavný americký akciový index Dow Jones klesol o 0,77 percenta na 25 989,63 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stratil 0,92 percenta a uzavrel na 2 781,13 bodu a index technologického trhu Nasdaq sa oslabil o 1,65 percenta na 7 406,90 bodu.

Za ráznym jednodenným prepadom stojí pomerne prudký prepad predaja automobilov v Číne, ktorý bol v októbri najväčší od krízového roku 2012. Predaj automobilov v Číne klesá už štvrtý mesiac po sebe a horší predaj môže byť jedným z prvých výsledkov obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Americký prezident Donald Trump totiž už v januári zvýši clá na čínske tovary zo súčasných 10 percent na 25 percent. Rastúcimi clami bude zasiahnutý tovar v objeme 200 miliárd amerických dolárov, čo je približne tretina čínskeho exportu.

Podľa posledných údajov americké clá zatiaľ čínsky export nijako neznížili. V októbri stúpol čínsky vývoz do USA o 15,6 percenta a celkovo dosiahol sumu 720 miliárd dolárov. Čína totiž desaťpercentné clá dokázala vykompenzovať umelým oslabením jüanu. No práve slabšia mena zdražuje nákupy zo zahraničia a výsledkom je menej predaných automobilov v Číne. Hrozbu spomalenia hospodárskeho rastu vidieť aj na klesajúcich cenách ropy a cena jedného barelu americkej ropy WTI sa za posledných 10 dní prepadla o 0,6 percenta. To je najdlhší prepad ceny od júla 1984 a v piatok sa jeden barel americkej ropy predával za 59,87 dolára.

V časoch prichádzajúcej krízy už pravidelne stúpa cena amerického dolára, ktorý sa v piatok dostal na takmer najvyššiu úroveň za posledných 16 mesiacov. Aktuálne sa jedno euro dá vymeniť za 1,13 amerického dolára. Spoločnú európsku menu aktuálne ťahá smerom nadol problémové Taliansko, ktoré napriek druhému najvyššiemu dlhu v eurozóne odmieta šetriť a spoločne so znižovaním daní pripravuje aj základný príjem pre najchudobnejších ľudí. Zároveň americká centrálna banka FED už v decembri zdvihne základnú úrokovú sadzbu na 2,25 až 2,5 percenta a v eurozóne bude základná úroková sadzba na rovnej nule až do leta 2019.