Prímerie medzi USA a EÚ je krehké, clá na autá stále hrozia

Európska únia sa zatiaľ vyhla americkým clám na dovoz áut zo zahraničia, ale to môže trvať len do konca roka. Naznačil to predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v pondelok v prejave v Berlíne. To je ďalší indikátor "krehkosti" transatlantického prímeria dosiahnutého v lete.