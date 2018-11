VIDEO: Za parkovanie majú v Bratislave platiť všetci

Či bude výsledkom menej áut, viac voľných parkovacích miest a pohodlnejšia, rýchlejšia a lacnejšia doprava, však vôbec nie je isté. Zaviesť poplatky za parkovanie bez toho, aby sa vybudovali parkovacie domy, záchytné parkoviská prepojené na mestskú hromadnú dopravu či vlaky, je sporné. Autobusy v centre a širšom centre často uviaznu v zápchach a je zrejmé, že vyriešiť sa to dá len podzemnou alebo nadzemnou individuálnou dráhou. Je však otázne, či sa to vôbec dá stihnúť za štyri roky.

Napriek tomu Vallo počíta s tým, že o štyri roky bude platiť ročne za parkovanie 100-tisíc vodičov z radov Bratislavčanov aj motoristov z iných regiónov. „Je to zlý návrh. Bratislavčania by mali parkovať určite zadarmo,“ povedal v ankete pre TV Pravda vodič Pavel z Hviezdoslavova, ktorý roky žil v hlavnom meste a teraz do Bratislavy dochádza za prácou. Popri možnej kritike od obyvateľstva je otázne, či Vallov návrh na poplatky podporia mestskí poslanci a mestské časti.

Vallov Plán Bratislava počíta s tým, že ročná parkovacia karta pre prvé auto bude rezidentov stáť 299 eur. "Za druhé osobné motorové vozidlo 599 eur (rovnaký držiteľ vozidla),“ uvádza dokument. Teraz po voľbách Vallo hovorí o nižších cifrách. "Sme za to, aby poplatok za parkovanie bol ten, ktorý je schválený už rok a pol. V tejto fáze o ňom nerozhoduje primátor ani mestské zastupiteľstvo, ale miestne zastupiteľstvá. Je to medzi 20 a 100 eurami za rezidenčnú kartu za rok,“ povedal pre TV Pravda Vallo. Pri mimobratislavských vodičoch počíta Vallo s parkovým 30 eur za týždeň.

Budúci primátor Bratislavy Matúš Vallo. Autor: SITA, Diana Černáková

V prípade schválenej parkovacej politiky hovorí Vallo o dokumente z roku 2016. Tú mestské časti odmietli a ľudia ju skritizovali s tým, že v doprave by sa po jej zavedení nič nezmenilo a ľudia by za to všetko ešte aj platili.

Vallo chce vodičov k platbám za parkovanie motivovať. V rámci parkovacej karty má držiteľ získať ročný predplatný cestovný lístok Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) pre zóny 100+101, členstvo v systéme zdieľaných bicyklov, 50-percentnú zľavu na členstvo v systéme zdieľaných automobilov a možnosť bezplatného parkovania v iných zónach.

Vallo chce, aby prvé auto v rámci iných mestských častí Bratislavy s výnimkou Starého Mesta parkovalo v rámci ceny rezidentskej karty. Druhý automobil má mať v iných mestských častiach 50-percentnú zľavu z dodatočných parkovacích poplatkov.

Najviac by na zavedenie parkovacej politiky doplatili vodiči, ktorí nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt. Podľa schválenej parkovacej politiky má abonentská parkovacia karta stáť od 100 eur do 1 000 eur. Autá s inými ako bratislavskými evidenčnými číslami budú navyše platiť hodinové parkovanie vo vyhradených zónach, ktorého výška sa podľa nariadenia hlavného mesta má pohybovať od 0,20 do 3 eur za hodinu.

Vallo: Počítame so záchytnými parkoviskami

V praxi to bude znamenať, že najmä na sídliskách by mali mať možnosť zaparkovať najmä rezidenti, ktorí majú v okolí trvalý pobyt. Autá, ktorých majitelia nemajú trvalý pobyt v danej oblasti, by mali mať k dispozícii určitý menší počet vyhradených miest. Vzhľadom na vysoký počet áut s mimobratislav­skými evidenčnými číslami budú tieto miesta takmer vždy obsadené.

Autá ľudí, ktorí dochádzajú do hlavného mesta na týždňovky alebo denne za prácou, môžu končiť na záchytných parkoviskách na okraji hlavného mesta. Tie majú byť napojené na mestskú hromadnú dopravu, ktorá ľudí rýchlo prevezie do centra mesta, kde im odpadne nutnosť hľadať parkovacie miesto. Podstatné je, aby záchytné parkoviská boli vybudované a napojené na hromadnú dopravu skôr, ako sa spustí regulované parkovanie. Obyvatelia, ktorí nechcú platiť za parkovaciu kartu a po meste svojím autom nejazdia, dostanú tak možnosť odstaviť svoje auto na záchytnom parkovisku, čím sa zníži počet áut v meste.

"Parkovacia politika sa musí stať realitou aj v súčinnosti budovania záchytných parkovísk,“ pripustil pre TV Pravda aj Vallo. Dokument Plán Bratislava však nepočíta s ročnými abonentskými parkovacími kartami. Parkovacia karta pre nerezidentov by mala mať platnosť len jeden týždeň a jej cena sa má pohybovať od 16 do 30 eur.

"Parkovanie nerezidentov (t. j. abonentské karty) navrhujeme s týždennou platnosťou. Takto sa môžu napr. ľudia, čo do Bratislavy dochádzajú za prácou na týždňovky, rozhodnúť, či daný týždeň prídu autom, alebo inak. Ak by mali zakúpenú celoročnú abonentskú parkovaciu kartu, určite by prišli autom. Cieľom je motivovať ľudí, aby dochádzali do Bratislavy radšej verejnou dopravou – napr. železničnou alebo autobusovou,“ informuje Plán Bratislava. V cene týždennej parkovacej karty pre abonentov bude aj týždenný neobmedzený cestovný lístok na hromadnú dopravu.

Do Bratislavy každý týždeň prichádzajú za prácou desiatky tisíc obyvateľov iných častí Slovenska, ktorí v meste nemajú trvalý pobyt. V hlavnom meste si prenajímajú byt alebo jeho časť. Autom sa dovezú do hlavného mesta, pričom následne sa cez týždeň po meste presúvajú prostredníctvom hromadnej dopravy. Ak sa zvýši počet cestujúcich, ktorí využívajú aj na dochádzanie do hlavného mesta hromadnú dopravu, určite by to pocítili vlaky štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Spoje jazdiace medzi Bratislavou a Košicami sú v piatkovej a nedeľnej špičke takmer plné.

Platiť za parkovanie má 100-tisíc vodičov

Plán Bratislava počíta s vybudovaním dvoch konkrétnych záchytných parkovísk Janíkov dvor a ŽST Vajnory. Vďaka záchytným parkoviskám sa časť automobilov premiestni za hranice hlavného mesta, prípadne na jeho okraj. Na druhej strane sa zvýši počet cestujúcich v mestskej hromadnej doprave. Parkovacia politika v hlavnom meste musí prísť po zlepšení a rozšírení hromadnej dopravy. Plán Bratislava navrhuje rozšírenie vyhradených pruhov pre hromadnú dopravu. Experti okolo nového primátora navrhujú zriadenie vyhradených pruhov aj v odstavných pruhoch Prístavného mosta na diaľnici D1. Prístavný most je najvyťaženejší dopravný úsek na Slovensku. Cez pracovné dni cezeň prejde približne 110-tisíc áut denne. Pod vozovkou je dvojica železničných tratí, z ktorých je kvôli preťaženiu v prevádzke len jedna.

Podľa plánov expertov by malo dôjsť k plošnému zlacneniu ročného predplatného cestovného lístka (PCL) na hromadnú dopravu z aktuálnej sumy 264,2 eura na 199 eur. Kto v súčasnosti chce, platí si za vlastné parkovacie miesto, pri ktorom je značka s ŠPZ-kou auta majiteľa parkovacieho miesta. Väčšina vodičov teraz nájde parkovacie miesto často aj bez platenia, aj keď v niektorých častiach mesta je to problém. Po novom budú platiť vodiči prakticky povinne, inak by ich parkovanie vyšlo drahšie cez hodinové sadzby.

"Cieľom je aj vďaka týmto opatreniam dosiahnuť počet štandardných (nezľavnených) ročných PCL na úrovni 100-tisíc do 4 rokov, zo súčasných približne 7 400, to je nárast o vyše 1¤300 percent, pričom asi polovicu by mali tvoriť držitelia parkovacej karty,“ informuje Plán Bratislava. Jednotlivé mestské časti riešia parkovanie aj cez dlhodobé koncepčné riešenia. Petržalka čaká na dobudovanie prvej a jedinej električkovej trate v mestskej časti s najhustejším osídlením v strednej Európe. Výstavba trate je zabezpečená z eurofondov. Kvôli ich čerpaniu musí byť hotová do roku 2023. Pre očakávaný nárast počtu predaných ročných lístkov v prípade spoplatnenia parkovania jedna nová linka stačiť zrejme nebude.