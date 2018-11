Antibyrokratický balíček ušetril ľuďom 140-tisíc eur a 12-tisíc hodín času

Za prvé dva mesiace fungovania zákona proti byrokracii občania Slovenskej republiky podľa vicepremiéra Richarda Rašiho ušetrili na poplatkoch 139 tisíc eur a približne 12 tisíc hodín svojho času, ktorý by inak strávili na úradoch vybavovaním rôznych formulárov.

Vicepremiér pre investície a informatizáciu to skonštatoval v utorok, keď otvoril v Bratislave jesenné dvojdňové podujatie ITAPA, ktoré sa zaoberá najnovšími trendami v oblasti eGovernmentu a riešeniami digitalizácie spoločnosti.

„Ako vicepremiér pre investície a informatizáciu chcem vytvárať všetky podmienky na to, aby sa informatizácia a digitalizácia implementovala do spoločnosti a hlavne aby prinášala výsledky v reálnom živote každého občana Slovenskej republiky,“ uviedol v otváracom príhovore Richard Raši. Pri hodnotení antibyrokratického balíčka ozrejmil, že od 1. septembra už nemusia občania SR nosiť niektoré výpisy na rôzne úrady a inštitúcie. „Ide napríklad o výpisy z obchodného či živnostenského registra a výpisy z listu vlastníctva. Od nového roka pribudnú do tejto skupiny ďalšie. Inštitúcie si všetky tieto výpisy už vyhľadávajú, alebo budú vyhľadávať a zdieľať samé. Novinkou medzi touto skupinou v priebehu niekoľkých dní bude aj výpis z katastrálnej mapy,“ priblížil Raši.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu spojazdnil v posledných mesiacoch aj systém štátnej úschovne dát OverSi, ktorý má byť nástrojom v boji proti byrokracii a má pomôcť pri implementácii antibyrokratického balíčka. „Za prvé dva mesiace fungovania zákona proti byrokracii a portálu OverSi občania ušetrili na poplatkoch úradom 139 tisíc eur a 12 tisíc hodín, ktoré by vybavovaním rôznych formulárov na nich strávili. Veríme, že takto by mala vyzerať moderná komunikácia medzi občanom a štátom,“ dodal Raši.

Vicepremiér sa pri hodnotení súčasného stavu eGovernmentu na Slovensku vyjadril aj k téme, s ktorou v pondelok prišlo Slovensko.Digital a týka sa delenia štátnych ITK zákaziek a problémov s autorskými právami, kde sa zatiaľ nenašiel konsenzus. „Táto téma nie je doriešená. Do akej miery je však rozumné deliť zákazky? Zákazky sa nemôžu deliť účelovo. Musí sa však zabezpečiť, aby veľké projekty, ktoré nepozostávajú z dodania jedného veľkého celku, boli z hľadiska dodania rozdelené na čiastkové plnenia. Dôležité je, aby zákazky boli delené a všade, kde to bude možné, zákazky delené budú v racionálnej a vhodnej forme. Musí nám však fungovať celok, nie jednotlivé zložky. Licencie máme na stole a všetko to riešime,“ uzavrel Raši.

Podujatia ITAPA (Information Technologies & Public administration – Informačné technológie a verejná správa) už 17. rok prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Jesenný dvojdňový medzinárodný kongres ITAPA sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta.