Érsek: Nemôžeme vyviezť smetisko pod diaľnicu

Denníku Pravda to potvrdil v rozhovore minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Napriek tomu rezort dopravy dnes zorganizoval kontrolný deň na výstavbe časti rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4. Výstavbu v posledných mesiacoch sprevádzali podozrenia z používania kontaminovanej zeminy do násypov. Zvyšnú časť rozhovoru, v ktorej minister hovorí o termíne dostavby diaľnice D1, si prečítajte v piatok.

Ďalším problémovým projektom je D4/R7 pri Bratislave. Zvýšil koncesionár tempo prác?

Práce sa rozbehli. My sme priznali, že neboli vydané včas všetky právoplatné stavebné povolenia. Koncesionár v roku 2016 už vedel, že vyhral súťaž, mal všetku dokumentáciu, mohol robiť zmeny. Dizajn stavby podľa žltej knihy FIDIC určujú po našom odsúhlasení oni. Vidíme, že práce prebiehajú na celom úseku. Problematická je len križovatka D1/D4.

Rieši ministerstvo údajné použitie kontaminovanej zeminy do násypov?

Sú tam problémy ekologického charakteru. S ministrom životného prostredia sme nechali všetko preskúmať. Na všetko podľa našich možností vyžadujeme certifikáty. Len čo zistíme, že je tam kontaminovaná zemina, tak stavbu môžeme zastaviť a aj ju zastavíme. Smetisko nemôžeme vyviezť pod diaľnicu, lebo to by bola katastrofa. Objavili sa informácie o nelegálnych štrkoviskách. Koncesionár má od nás plnú moc, ale len na to, čo sa deje v trase cesty, nie mimo nej. Nemôžu načierno otvoriť štrkovisko a bagrovať. Som rád, že tam nastúpila NAKA. Všetko, čo je čierna stavba, musí byť zastavené. Oni nemôžu zneužívať naše nerastné suroviny.

Na jeseň sa mala začať prestavba križovatky Prievoz, ale dodnes sa naplno nezačala. Prečo?

Robí sa tam. Robili sa tam aj piliere. Treba vedieť jednu vec. Musia preložiť všetky vedenia, ktoré sú v zemi. Podľa mňa prekladali aj teplovod.

Stále tam neprebiehajú práce v takom rozsahu, aby došlo k uzatváraniu vetiev križovatky.

Už tam sú nejaké obmedzenia. Chvalabohu komunálne voľby sú už za nami. Mesto musí vydať povolenie. Stretnem sa s novým primátorom. Ja neviem ovplyvniť, kedy staviteľ uzatvorí akú vetvu.

Aké je meškanie tohto projektu?

Robíme všetko pre to, aby minimálne rýchlostná cesta R7 bola až do Prievozu dokončená načas, teda do roku 2020. To, čo bude hotové, musia spojazdniť. Nemôže jedna stavba čakať na druhú. Koncesná zmluva hovorí, že celé dielo má byť hotové do jesene roku 2020. Podľa môjho názoru tam bude nejaké meškanie. Potom sa môžeme baviť o tom, kto môže za meškanie a kto má platiť nejaké kompenzácie.

Kedy viete, kto postaví križovatku D4/D1? Stále počúvame len o tom, že sa musíte s koncesionárom dohodnúť.

Je tam možnosť hybridného riešenia. Časť by mali postaviť oni, časť NDS. Keď sa vieme dohodnúť na cene, že to postaví celé koncesionár, je to lepšie. Ak sa nevieme, NDS vie pripraviť to, čo má. Svoju časť môžu kedykoľvek začať stavať. Štát je svoje časti schopný začať stavať v roku 2019.

Ale štát predsa musí rozšíriť a zvýšiť diaľnicu D1 od križovatky Triblavina smerom k Bratislave.

Na tom sa pracuje, projekty sa pripravujú. Kvôli OZ Triblavina musíme vyhodiť milióny eur. Ideme zdvíhať to, čo už je postavené. Má to logiku? Podľa mňa nie. Každý úsek je napadnutý OZ Triblavina. Neustále musíme robiť rozklady. Oni sa odvolávajú v posledné dni. A toto brzdí výstavbu diela D4/R7. Na Slovensku je to teraz taký šport, že sa všetko napáda.

Pred niekoľkými mesiacmi sa objavovali informácie, že koncesionár chce od dostavby projektu D4/R7 cúvnuť. Je to pravda?

Myslím, že to nehrozí.

Je možné projekt dostavať a 30 rokov prevádzkovať za vysúťaženú cenu 1,9 miliardy eur?

Každý odborník vie, že toto je natesno vysúťažená cena. Koncesionár počítal, že tu bude lacná pracovná sila, lacné nerastné suroviny. No nie je to tak. Ako ja viem, tak tam robia Rumuni. Najnižšia cena nie je vždy najlepšia cena.

Bude sa zvyšovať cena?

Podľa mňa nie je dôvod. Musíme ich kontrolovať. Najmä to, čo tam vozia, odkiaľ to vozia a odkiaľ to kupujú. Nás to teraz nič nestojí. Oni sú však tlačení bankami, ktoré majú pre nich peniaze. Musia tie financie použiť. Banka im dá peniaze, ak majú právoplatné stavebné povolenia. Meškajú však so zmenami, ktoré mohli začať robiť hneď, ako vedeli, že vyhrali súťaž. Za to štát nemôže.