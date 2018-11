Taliani sa pri rozpočte zaťali, MMF ich varuje

Plán talianskej vlády výrazne zvýšiť výdavky predstavuje výrazné riziko a robí ekonomiku zraniteľnou. Krajine by mohli vzrásť úroky z pôžičiek a ekonomika sa môže prepadnúť do recesie.

Vyplýva to z utorkového hodnotenia Medzinárodného menového fondu (MMF). Hodnotenie prichádza v rovnaký deň, keď má talianska vláda predložiť Európskej komisii prepracovaný návrh rozpočtu na budúci rok.

MMF varoval, že prípadné zvýšenie ekonomického rastu spôsobené plánovanými vyššími výdavkami bude len dočasné a prevyšujú ho výrazné riziká prudkého poklesu. Dokonca aj veľmi mierne nepriaznivé šoky, ako spomalenie rastu alebo zvýšenie rozdielu medzi výnosmi desaťročných štátnych dlhopisov talianskej a nemeckej vlády, by zvýšilo dlh a nebezpečenstvo, že Taliansko bude nútené k veľkej fiškálnej konsolidácii. To by potom mohlo krajinu uvrhnúť do recesie. Nová talianska vláda navrhla na budúci rok rozpočet s deficitom 2,4 percenta hrubého domáceho produktu. To je trikrát viac, než sľúbila predchádzajúca vlá­da.

Komisia po predložení návrhu rozpočtu pred troma týždňami prikročila k nebývalému kroku a vyzvala krajinu, aby rozpočet prepracovala. Termín pre odpoveď vypršal o polnoci z utorka na stredu. Talianska vláda na utorok zvolala zasadnutie a premiér Giuseppe Conte novinárom povedal, že vláda pošle do Bruselu odpoveď. Už skôr však vláda uviedla, že na základoch plánu nechce nič meniť.

MMF odhaduje, že s plánovanými stimulačnými výdavkami bude deficit rozpočtu dosahovať 2,66 percenta HDP a v ďalších dvoch rokoch stúpne na 2,8 až 2,9 percenta HDP. Nadmerné výdavky rozpočtu sú spôsobené hlavne financovaním predvolebných sľubov vládnych strán. Tými sú zníženie odchode veku do dôchodku, zníženie daní, investície do infraštruktúry a zvýšenie sociálnych dávok.

Taliansko má najvyšší dlh z krajín Európskej únie. Pohybuje sa okolo 2,3 bilióna eur. V pomere k HDP dosahuje 132 percent, čo je druhý najvyšší údaj za Gréckom. Európska únia požaduje, aby krajiny obmedzila svoje výdavky pre obavy, že môže zasiať nová semienka dlhovej krízy v eurozóne.

MMF odporučil Taliansku, aby postupne znižovalo výdavky a stanovilo si za cieľ mierny prebytok do štyroch až piatich rokov. Varoval tiež vládu, že ak stimulačné výdavky nevykompenzuje dodatočnými príjmami, bude ich vplyv na rast v strednodobom horizonte negatívny, napísala agentúra Reuters.