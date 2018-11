Trnava a Žilina cítia brexit na výrobe áut

Vývoz slovenských automobiliek do Veľkej Británie klesá. V tomto roku podľa Štatistického úradu klesol tiež dovoz zo Spojeného kráľovstva na Slovensko o viac ako 20 percent. Žilinská Kia, ale aj trnavský závod PSA Slovakia cítia, že sa čísla vývozu znižujú.

„V roku 2017 sme do Veľkej Británie za prvých desať mesiacov vyviezli 6,8 percenta našej výroby, v tomto roku za rovnaké obdobie vývoz klesol na 5,1 percenta,“ povedal pre Pravdu Peter Švec, hovorca spoločnosti PSA.

Veľká Británia patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších obchodných partnerov aj v automobilke Kia. „Za prvých šesť mesiacov tohto roka sme do Veľkej Británie vyviezli 14 percent našej produkcie, čo je zhruba 24¤000 vozidiel,“ povedal pre Pravdu Jozef Bačé, hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia. Tá už má s poklesom exportu skúsenosť aj z minulosti. „V prípade potreby sme pripravení flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu diverzifikáciou vývozu na iné trhy,“ povedal Bačé.

Zároveň dodal, že znížený dopyt po vozidlách vyrábaných v žilinskej automobilke zo strany britských zákazníkov zaznamenali už od začiatku tohto roka. „To však môžeme pripísať faktu, že sme ukončili výrobu starej generácie modelu Ceed a postupne sme spustili výrobu novej verzie. Prípadné dôsledky brexitu tak budeme vedieť vyhodnotiť až v priebehu budúceho roka,“ dodal. Rozsah brexitu na Slovensku by mohol byť ešte väčší, ak by zasiahol aj novootvorenú nitriansku výrobnú linku Jaguaru Land Rover.

Automobilový priemysel je pre Slovensko a susediace krajiny významný z hľadiska zamestnanosti a samotného rastu HDP. Slovensko si drží svetové prvenstvo v počte vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov. Väčšina vyrobených vozidiel však putuje na export, primárne do krajín EÚ. V minulom roku sa zo Slovenska do Spojeného kráľovstva vyviezli osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb v hodnote zhruba 1,5 miliardy eur.

Štatistický úrad ďalej uvádza, že celkovo zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote niečo vyše 51 miliárd eur. V porovnaní s rovnakým obdobím sa zvýšil vývoz o 7,4 percenta, pričom z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o niečo vyše 2 miliardy eur.

Brexit, ku ktorému má dôjsť na konci marca 2019, by bez dohody Británie s EÚ na Slovensku podľa analytického tímu spoločnosti Coface ohrozil v prvej vlne až 7¤500 pracovných miest. Analytici pri výpočtoch vychádzali z údajov Eurostatu, týkajúcich sa zamestnanosti v automotive sektore na Slovensku za rok 2017. „V prepočte na nominálny HDP by to pri najhoršom scenári brexitu predstavovalo pre Slovensko až 6-percentný podiel na nominálnom HDP,“ povedal Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface Slovakia.

„Nateraz je rizikovosť sektora z hľadiska insolvencie firiem v automotive sektore veľmi nízka, firmy majú veľmi dobré nastavenia platieb dodávateľom a odberateľom cez clearingové centrá,“ dodal Janči. Dôvodom sú významné investície automobiliek, ale aj najvýraznejší medziročný pokles miery celkovej insolventnosti firiem.

Vysoká orientácia Slovenska na jeden sektor sa však ukazuje ako riziková. Situácie ako dieselgate, rozhodnutie EÚ o zákaze registrácie spaľovacích motorov do obdobia 2030 až 2050 či protekcionistické opatrenia USA, ale aj možné dosahy pri cyklickom vývoji ukazujú vysokú rizikovosť. Jaguar Land Rover predával vo Veľkej Británii najviac vozidiel s naftovými motormi, no tie sa v posledných rokoch stávajú čoraz viac nežiaduce. Už teraz pre automobilový sektor v Británii platí vysoké riziko nesplácania pohľadávok a insolvencií.