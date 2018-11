Analýza Najhorší scenár sú vzájomné clá na autá

Na Britských ostrovoch aktuálne vrcholia rokovania o výhodách podpísania dohody o odchode z Európskej únie. Najväčšou hrozbou je, že Veľká Británia by opustila Európsku úniu bez dohody a na vzájomný obchod by sa uvalili vysoké clá.

„Silný automobilový priemysel ťahá hospodársky rast Českej republiky aj Slovenska a druhým najväčším automobilovým trhom v Európskej únii je práve Veľká Británia. Preto možnosť tvrdého brexitu považujem za najväčšiu hrozbu pre budúci hospodársky rast oboch krajín,“ povedal Petr Dufek, analytik ČSOB banky.

Kia Motors Slovakia v minulom roku vyrobila 335¤600 nových automobilov a 539¤987 motorov. Najväčším trhom žilinského závodu bola práve Veľká Británia, kam v roku 2017 smerovalo až 17 percent exportu. Na druhom mieste skončilo Rusko s 13-percentným podielom a tretie je Španielsko s podielom na úrovni 9 percent. „Predaj nových automobilov vo Veľkej Británii klesol v roku 2017 o 5,4 percenta oproti predchádzajúcemu roku,“ uvádza sa vo výročnej správe Kia Motors Slovakia. Podľa automobilky sa podobný pokles môže zopakovať aj v tomto roku práve pre neistoty okolo odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Nahradiť britský trh pre slovenské automobilky nemusí byť jednoduché. Na ilustráciu, minulý rok dokázala Kia Motors Slovakia úspešne vyvážať do Ruska automobily, a to aj napriek uvaleným obchodným sankciám. Tie Európska únia zaviedla pre ruskú anexiu ukrajinského polostrova Krym a podporu proruských separatistov na východe Ukrajiny. No ani vzájomné obchodné sankcie nedokázali minulý rok zastaviť rast slovenského exportu do Ruska.

„V minulom roku narástla obchodná výmena skoro o 20 percent a pozitívny trend pokračuje aj v tomto roku. Dobrá ekonomická spolupráca s Ruskom je pre našu krajinu dôležitá a kľúčová je aj pre oblasť energetickej bezpečnosti,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga počas rokovania Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Domáce firmy tak našli spôsob, ako vzájomne obchodovať aj v časoch sankcií, a tovar sa do Ruska väčšinou dostane cez sankciami nezaťažené Bielorusko a Turecko.

Obmedzenie obchodu s automobilmi s Britániou nie je v záujme dvoch najsilnejších štátov Európskej únie, a to Nemecka a Francúzska. „Ekonomicky zavádzanie ciel určite nedáva zmyslel. No politicky sú v Európskej únii silné tlaky na potrestanie Veľkej Británie za odchod z Európskej únie,“ dodal Dufek. V krajnom prípade totiž úspešný odchod Veľkej Británie môže motivovať k odchodu aj ďalšie nespokojné štáty. „Veľká Británia si nemôže vyberať len hrozienka v podobe voľného obchodu, a v prípade jeho zachovania musí ostať solidárna so zvyškom Európskej únie,“ uviedol predseda Európskej rady Donald Tusk.

V minulom roku sa zo Slovenska vyviezol do Veľkej Británie tovar takmer za 4,48 miliardy eur. Najviac išli na odbyt automobily, ktorých sa do Veľkej Británie vyviezlo takmer za 1,6 miliardy eur. Na druhom mieste boli ropné plyny a uhľovodíky v hodnote takmer 1 miliardy eur a na treťom mieste skončili televízory, počítačové monitory a rozhlasové prijímače takmer za 566 miliónov eur. Z Veľkej Británie sa na Slovensko najviac dovážali ropné plyny a uhľovodíky, a to za viac ako 902 miliónov eur. Na druhom mieste skončili automobily takmer za 103 miliónov eur a na treťom mieste potreby na lunaparkové a spoločenské hry za viac ako 60 miliónov eur.

Aktuálne do Veľkej Británie vyvážajú osobné motorové vozidlá bratislavský Volkswagen Slovakia, trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia a žilinská Kia Motors Slovakia. Z prípadných ciel môže profitovať jedine nitriansky závod Jaguar Land Rover Slovakia, ktorý vďaka nim môže rýchlejšie nahradiť výrobu fabrík nachádzajúcich sa priamo na Britských ostrovoch. Relatívne malé škody môže utrpieť aj Volkswagen Slovakia, ktorý do Veľkej Británie vyváža luxusné SUV automobily a pri nich zákazníci nie sú až takí citliví na zvyšovanie ceny. Veľké straty môže utrpieť aj slovenský elektrotechnický priemysel a pre clá môžu mať ťažkosti slovenské fabriky spoločností Samsung či Foxconn.