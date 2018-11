Z obchvatu Bratislavy bude o dva roky hotová len R7

Rok 2020 bol zmluvným termínom pre celý obchvat. Viaceré problémy pri hľadaní dodávateľov však signalizovali, že termín sa nestihne. Teraz minister naznačil, že stavba sa v roku 2020 dokončí aspoň na jednej z jej častí.

Súčasťou obchvatu Bratislavy bude aj piaty most ponad Dunaj, ktorý sa už stavia. Konzorcium Obchvat Nula na jeho výstavbu použije dvojicu jedných z najväčších oceľových skruží na svete.

"Stojíme na ceste medzi Blatnou na Ostrove a Lehnicami nad rýchlostnou cestou R7. Kladú sa tu asfaltové povrchy,“ povedal v stredu počas kontrolného dňa na výstavbe projektu D4/R7 minister Érsek. Asfaltový povrch sa v súčasnosti neukladá priamo na rýchlostnú cestu R7, ale na cesty, ktoré samotnú rýchlostnú cestu križujú prostredníctvom mostov.

Svetový unikát pri Bratislave. Na Dunaji vznikajú dve obrovské oceľové skruže Svetový unikát pri Bratislave „Na výstavbu dunajského súmostia bude použitá oceľová konštrukcia výsuvnej skruže. Samotná konštrukcia má dohromady hmotnosť 1200 ton, použité budú dve, čiže budú vážiť 2400 ton. Realizácia tejto konštrukcie trvala približne dva mesiace, celková dĺžka je 140 m, bude s ňou možné realizovať mostné pole s dĺžkou sedemdesiat metrov. Ide o jednu z najväčších oceľových skruží na svete, na stavbe budú dve skruže, takže sa bude môcť začínať z oboch strán brehu. Skruž priviezlo na stavbu približne 60 kamiónov.“ Michal Lešňovský, zástupca koncesionára Obchvat Nula

"V súčasnosti prebiehajú práce na všetkých sekciách v rámci projektu. Na činnosti sa podieľa približne 1 400 ľudí. Doteraz bolo odpracovaných viac ako 2 220 000 hodín. Aktuálne bolo dokončených približne 200 stavebných objektov. Práce prebiehajú na 140 stavebných objektoch. Z toho je 41 objektov mosty,“ povedal Michal Lešňovský, zástupca koncesionára Obchvat Nula.

Podľa jeho slov bolo v rámci projektu doteraz použitých 3,7 milióna kubických metrov násypového materiálu. Rýchlostná cesta R7 si zatiaľ vyžiadala 1,7 milióna m3 násypov. "Taktiež bolo zabudovaných 11-tisíc metrov pilót. Uložili sme približne 1 500 metrov prefabrikovaných nosníkov. V rámci R7 bolo inštalované odvodnenie v dĺžke 21-tisíc metrov,“ informoval Lešňovský.

Výstavba je aj napriek oživeniu v sklze

Aktuálne prebiehajú práce na zemných telesách, na realizácii odvodnenia diaľnice. Podľa Lešňovského už začínajú práce aj na aktívnej zóne diaľnice v rámci zemného telesa, na ktorú potom nadväzujú konštrukčné prvky vozovky. Konštrukčné vrstvy sa realizujú na nadjazdoch ponad budúcu rýchlostnú cestu R7. Ďalej sa podľa koncesionára pracuje na tvorbe ekoduktov, mostovkách a izoláciách mostov.

Počas prvého kontrolného dňa, ktorý sa uskutočnil v apríli tohto, roka Lešňovský uviedol, že optimálny stav pracovníkov na projekte je 2¤500. Aktuálne má koncesionár dostatok pracovníkov na stavbe. V budúcnosti sa bude ich počet zvyšovať, keďže pri výstavbe veľkých mostných objektov bude treba viac ľudí.

"Počty ľudí sa budú navyšovať a meniť tým, ako budú technologicky náročnejšie práce,“ dodáva Lešňovský, ktorý zároveň potvrdil, že aktuálne má koncesionár zazmluvnený dostatočný počet subdodávateľov.

Projekt je aj napriek pracovnému oživeniu v sklze. "Robíme všetko pre to, aby minimálne rýchlostná cesta R7 bola až do Prievozu dokončená načas, teda do roku 2020. To, čo bude hotové, musia spojazdniť. Nemôže jedna stavba čakať na druhú. Koncesná zmluva hovorí, že celé dielo má byť hotové do jesene roku 2020. Podľa môjho názoru tam bude nejaké meškanie,“ povedal ešte v pondelok v rozhovore pre denník Pravda minister dopravy Érsek.

Projekt D4/R7 realizuje konzorcium Obchvat Nula, ktorého vedúcou spoločnosťou je španielska Cintra. Výstavba sa realizuje formou PPP projektu, teda zo súkromných zdrojov. Štát bude následne po dostavbe a daní do užívania diela platiť splátky za dostupnosť po dobu 30 rokov. Koncesionár okrem výstavby zabezpečí aj prevádzku a údržbu 59,1 kilometra ciest počas troch desaťročí.

Diaľnica D4 bude až po spustení R7

Rýchlostná cesta R7 vznikne v úseku medzi Holicami a Bratislavou. V hlavnom meste skončí v križovatke Prievoz neďaleko Prístavného mosta na diaľnici D1. Pôvodne sa mala prvá etapa prestavby križovatky Prievoz s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami v jej okolí začať už počas tohtoročnej jesene. Koncesionár stále nezverejnil časový harmonogram prestavby. Samotná rýchlostná cesta má uľahčiť vstup do Bratislavy z juhovýchodnej strany v smere od Šamorína. Aktuálne doprava na ceste prvej triedy I/63 počas dopravných špičiek kolabuje. Vodiči v dopravných kolónach denne čakajú desiatky minút.

Diaľnica D4 aktuálne vzniká od križovatky Jarovce, nachádzajúcej sa južne od Bratislavy, až po bratislavskú mestskú časť Rača. Nová diaľnica vytvorí nultý obchvat hlavného mesta, ktorý umožní tranzitnej doprave smerujúcej z východu na západ alebo na juh vyhnúť sa Bratislave. Plný efekt rýchlostnej cesty R7 sa prejaví práve až po spustení diaľnice D4, ktorá uľahčí distribúciu áut v rámci mesta. Bez diaľnice D4 rýchlostná cesta R7 privedie priamo do Bratislavy rýchlejšie väčší počet áut. Kolóny sa tak presunú bližšie k mestu.

Štát za výstavbu a 30-ročnú prevádzku 59,1 kilometra diaľnic a rýchlostných ciest zaplatí 1,9 miliardy eur. V tendri štát prijal najnižšiu ponuku, ktorú predložila španielska spoločnosť Cintra. Predpokladaná hodnota PPP projektu sa pritom pohybovala na úrovni 4,5 miliardy eur.

Oficiálne sa s výstavbou začalo už v prvej polovici roka 2016. Rýchlostná cesta R7 spolu s diaľnicou D4 mali spoločne byť hotové v roku 2020. Nábeh výstavby bol pomalý. Objavili sa informácie o tom, že konzorcium má problémy zazmluvniť dostatočný počet subdodávateľov pre nízke ponúkané ceny. Štát meškal s dodaním niektorých stavebných povolení.