Slováci vyhľadávajú rizikové investície do firemných dlhopisov

Nízke úrokové sadzby na klasických sporiacich produktoch vedú k tomu, že čoraz viac vyhľadávajú rizikovejšie investície do firemných dlhopisov. V diskusnej relácií na Tablet.TV to povedal Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.

„Slováci sú konzervatívni. Nechávajú množstvo peňazí na bežných účtoch alebo termínovaných vkladoch, ktoré majú úročenie blízke nule a pri viac ako dvojpercentnej inflácií sa vlastne znehodnocujú. Aj na sporiacich účtoch a vkladných knižkách objem peňazí rastie, no opäť ide o nízko úročené produkty,“ upozornil Ovčarik, podľa ktorého, pokiaľ chcú sporitelia vyšší výnos, musia hovoriť o investovaní, pravidelne odkladať do podielových fondov, čiže akciových, dlhopisových alebo zmiešaných.

Čoraz obľúbenejším cieľom drobných investorov sú firemné dlhopisy. „Objem investícií do nich rastie v desiatkach percent ročne. Je to veľmi dynamicky rastúci nástroj. Slováci tam majú vloženú viac ako miliardu eur. Na Slovensku sa nájdu kvalitné dlhopisy, no množstvo je aj nekvalitných, dokonca špekulatívnych. Majú síce zaujímavý výnos, no zároveň nie je záruka, že budú splatené, pretože nepodliehajú ochrane vkladov,“ konštatoval Ovčarik.

Preto je pri rozhodovaní o investícii do korporátnych dlhopisov dôležité získať, čo najviac objektívnych informácií o emitentovi. „Takmer všetky dlhopisy na našom trhu nemajú žiadny rating, preto je potrebné poznať firmu, ktorá ich emituje, a to, ako hospodári. Hoci musia vydávať prospekt emitenta, väčšinou má stovky strán a pre bežného malého investora je málo zrozumiteľný,“ dodal Ovčarik.