Érsek: Taliani ani sami nevedia, kedy dokončia tunel pri Žiline

Minister dopravy odhaduje termín dostavby diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.

V akom štádiu je príprava úseku D1 Turany – Hubová?

Tento úsek je jeden z najťažších úsekov diaľnice D1. Bol tam zosuv, nemohlo sa začať s výstavbou. Vybralo sa nové trasovanie. Ministerstvo životného prostredia spravilo nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré potvrdilo tunelový variant. Ide o takmer 8-kilometrový tunel s pracovným názvom Korbeľka, ktorý by mal tieto zmeny geológie takpovediac vyliečiť. My pokračujeme ďalej v príprave. Po skončení geologického prieskumu budeme pokračovať s projektovaním tunela. Treba však povedať, že krátko po vydaní stanoviska životného prostredia začali niektorí obyvatelia stanovisko napádať, že nie je dobré. To je teraz na Slovensku hitom.

Kedy bude úsek dokončený?

Ak vieme začať stavať v roku 2020 až 2021, tak predpokladám, že 8-kilometrový tunel s kompletným dokončením tejto trasy bude v roku 2025 až 2026.

A bude v roku 2020 až 2021 ukončená projektová príprava?

Myslím si, že áno. Postupy bežia. Tlačíme na to, aby išli čo najrýchlejšie, nevieme však urýchliť lehoty. Podľa môjho názoru je to reálne.

Môže napádanie aktuálneho trasovania oddialiť výstavbu?

Pred 12 rokmi bol aktuálny povrchový variant. Potom prišiel bývalý minister Ján Figeľ, ktorý išiel stavať z eurofondov. Teraz je stav, aký je, má to ísť tunelom Korbeľka.

Ako prebiehajú práce v nadväznom úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať?

Tiež to je problémový úsek so zosuvom. Museli sme sa sčasti vyrovnať s trasovaním. Museli sme ho meniť. Tunel bude dlhší. Inak sa to riešiť nedalo. Aktuálne je situácia taká, že sa začalo s prácami na tuneli. Nemohli sme ísť dopredu skôr, kým sme nemali všetko v súlade s európskou legislatívou. Úsek sa stavia z eurofondov. Teraz sa stavia na banské povolenie. Následne bude vydané právoplatné stavebné povolenie. Na tejto stavbe už nevidím väčšie problémy.

Kedy bude právoplatné stavebné povolenie?

Myslím si, že v priebehu budúceho roka.

Podarilo sa vám akcelerovať práce na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové alebo sa meškanie prehlbuje?

Urobil som všetko preto, aby sme urýchlili stavbu. V úseku je 226 stavebných objektov, robí sa len na 20 z nich. Časový rámec tej stavby je vyčerpaný na približne 70 percent a finančné čerpanie je na úrovni 41 percent. To je nepomer. Podľa môjho názoru sa tam nerobí naplno. Sú prerazené obe tunelové rúry a už tam sa dá identifikovať 8-mesačné meškanie. Nemám z toho dobrý pocit. Pripravujeme alternatívne riešenia. Minulý týždeň som kontaktoval priamo vedenie talianskej spoločnosti, že nie som spokojný s prácami. Každý sa na každého vyhovára a nie je to dobrý stav.

Aké alternatívne riešenia?

Chceme sa s nimi dohodnúť, aby zmobilizovali všetky sily. Sú výzvy od firiem, ktorým zhotoviteľ diela neplatí za subdodávky. Takže nebudú pokračovať, kým im nevyplatia, čo majú. Vyhovárajú sa na Národnú diaľničnú spoločnosť. Založili sme medzinárodnú komisiu podľa žltej knihy FIDIC. Dali sme do nej dvoch uznávaných medzinárodných odborníkov z USA a Nemecka, nech posúdia stav. Zhotoviteľ tiež má možnosť do komisie dať nezávislého člena. Chcú od nás zálohu, čo nie je povolené. Štát nemôže dávať zálohu na stavby, ktoré nestoja. Mám informácie, že nezávislý dozor nemá všetky potrebné dokumenty na to, aby mohla byť realizovaná platba od NDS. Keď zajtra odídu a nastúpi tam niekto iný, bude problém s verejným obstarávaním. To nie je jednoduchý proces. Na toto sa pripravujeme. Firma Skanska ma informovala, že zhotoviteľ stavby jej nezaplatil za práce, ktoré vykonala.

Prichádza do úvahy aj prípadné zvyšovanie ceny úseku?

To rieši stavebný dozor. Ten musí odsúhlasiť žiadosť o navýšenie.

Takže reálne hrozí, že aktuálny zhotoviteľ Salini Impregilo s firmou Dúha tú stavbu nedokončia?

Nemôžem to takto povedať. Tlačíme na to, aby sa zmobilizovali. Na poslednom kontrolnom dni som sa ich priamo opýtal, aby mi povedali, kedy dokončia túto stavbu. Nepovedali.

Ďalším problémovým projektom je D4/R7 pri Bratislave. Zvýšil koncesionár tempo prác?

Práce sa rozbehli. My sme priznali, že neboli vydané včas všetky právoplatné stavebné povolenia. Koncesionár v roku 2016 už vedel, že vyhral súťaž, mal všetku dokumentáciu, mohol robiť zmeny. Dizajn stavby podľa žltej knihy FIDIC určujú po našom odsúhlasení oni. Vidíme, že práce prebiehajú na celom úseku. Problematická je len križovatka D1/D4.

Rieši ministerstvo údajné použitie kontaminovanej zeminy do násypov?

Sú tam problémy ekologického charakteru. S ministrom životného prostredia sme nechali všetko preskúmať. Na všetko podľa našich možností vyžadujeme certifikáty. Len čo zistíme, že je tam kontaminovaná zemina, tak stavbu môžeme zastaviť a aj ju zastavíme. Smetisko nemôžeme vyviezť pod diaľnicu, lebo to by bola katastrofa. Objavili sa informácie o nelegálnych štrkoviskách. Koncesionár má od nás plnú moc, ale len na to, čo sa deje v trase cesty, nie mimo nej. Nemôžu načierno otvoriť štrkovisko a bagrovať. Som rád, že tam nastúpila NAKA. Všetko, čo je čierna stavba, musí byť zastavené. Oni nemôžu zneužívať naše nerastné suroviny.

Na jeseň sa mala začať prestavba križovatky Prievoz, ale dodnes sa naplno nezačala. Prečo?

Robí sa tam. Robili sa tam aj piliere. Treba vedieť jednu vec. Musia preložiť všetky vedenia, ktoré sú v zemi. Podľa mňa prekladali aj teplovod.

Stále tam neprebiehajú práce v takom rozsahu, aby došlo k uzatváraniu vetiev križovatky.

Už tam sú nejaké obmedzenia. Chvalabohu komunálne voľby sú už za nami. Mesto musí vydať povolenie. Stretnem sa s novým primátorom. Ja neviem ovplyvniť, kedy staviteľ uzatvorí akú vetvu.

Aké je meškanie tohto projektu?

Robíme všetko pre to, aby minimálne rýchlostná cesta R7 bola až do Prievozu dokončená načas, teda do roku 2020. To, čo bude hotové, musia spojazdniť. Nemôže jedna stavba čakať na druhú. Koncesná zmluva hovorí, že celé dielo má byť hotové do jesene roku 2020. Podľa môjho názoru tam bude nejaké meškanie. Potom sa môžeme baviť o tom, kto môže za meškanie a kto má platiť nejaké kompenzácie.

Kedy viete, kto postaví križovatku D4/D1? Stále počúvame len o tom, že sa musíte s koncesionárom dohodnúť.

Je tam možnosť hybridného riešenia. Časť by mali postaviť oni, časť NDS. Keď sa vieme dohodnúť na cene, že to postaví celé koncesionár, je to lepšie. Ak sa nevieme, NDS vie pripraviť to, čo má. Svoju časť môžu kedykoľvek začať stavať. Štát je svoje časti schopný začať stavať v roku 2019.

Na diaľnici D4 pri Bratislave zhotoviteľ použije unikátne technické riešenie.

Ale štát predsa musí rozšíriť a zvýšiť diaľnicu D1 od križovatky Triblavina smerom k Bratislave.

Na tom sa pracuje, projekty sa pripravujú. Kvôli OZ Triblavina musíme vyhodiť milióny eur. Ideme zdvíhať to, čo už je postavené. Má to logiku? Podľa mňa nie. Každý úsek je napadnutý OZ Triblavina. Neustále musíme robiť rozklady. Oni sa odvolávajú v posledné dni. A toto brzdí výstavbu diela D4/R7. Na Slovensku je to teraz taký šport, že sa všetko napáda.

Pred niekoľkými mesiacmi sa objavovali informácie, že koncesionár chce od dostavby projektu D4/R7 cúvnuť. Je to pravda?

Myslím, že to nehrozí.

Je možné projekt dostavať a 30 rokov prevádzkovať za vysúťaženú cenu 1,9 miliardy eur?

Každý odborník vie, že toto je natesno vysúťažená cena. Koncesionár počítal, že tu bude lacná pracovná sila, lacné nerastné suroviny. No nie je to tak. Ako ja viem, tak tam robia Rumuni. Najnižšia cena nie je vždy najlepšia cena.

Bude sa zvyšovať cena?

Podľa mňa nie je dôvod. Musíme ich kontrolovať. Najmä to, čo tam vozia, odkiaľ to vozia a odkiaľ to kupujú. Nás to teraz nič nestojí. Oni sú však tlačení bankami, ktoré majú pre nich peniaze. Musia tie financie použiť. Banka im dá peniaze, ak majú právoplatné stavebné povolenia. Meškajú však so zmenami, ktoré mohli začať robiť hneď, ako vedeli, že vyhrali súťaž. Za to štát nemôže.

Cesty prvej triedy sú v zlom stave. O koľko peňazí do nich dáte viac?

Súhlasím s tým, že tieto cesty boli zanedbávané. Cesty musia mať systémové zabezpečenie. Nemôžeme čakať na havarijný stav. V tomto roku sme dali o 30 miliónov navyše a predbežne som dohodnutý, že týchto 30 miliónov dostane aj v nasledujúcom roku. Čerpajú sa aj eurofondy, ktoré však nie je možné použiť na výmenu asfaltových kobercov. Na budúci rok máme v rozpočte 150 miliónov, ktoré môžem aj týmto smerom použiť. Musím mať však mať hotové projekty. Hlavnou zmenou, ktorú pripravujem v spolupráci s ministerstvom financií, je štvorročný program obnovy ciest prvej triedy. Na štyri roky potrebujeme 200 miliónov, aby sme vedeli plánovať. V tom by bol ten systém, že vieme povedať, že na každý rok použijeme 50 miliónov len na cesty prvej triedy.

Podobný systém by nebolo vhodné zaviesť aj do vlakov, ktoré už pod vplyvom veku kolabujú?

To je to isté. Rušeň, ktorý vyhorel, bol vyrobený v roku 1968. Aj tu treba postupne urobiť výmenu. Ideme teraz kupovať nové električky do Tatier. Ucelené elektrické a dieselové jednotky. Celkovo takmer 50 súprav. Teraz hlavne to potrebujeme. Potrebujeme zabezpečiť najmä regionálne vlaky. Pred rokom a pol sme vypravovali 1 200 vlakových súprav, dnes 1 500 súprav.

Ako pokračujú tendre na modernizáciu severnej železničnej trate medzi Bratislavou a Košicami?

Do súťaže sa nám prihlásila stavebná spoločnosť z Kazachstanu a nevieme ju vylúčiť. Majú s tým problémy aj Česi. Firma donesie preferencie z Ruska, z Ameriky, je to ťažké overiť. Hlavným kritériom nemôže byť najnižšia cena. Táto firma má o 40 miliónov nižšiu cenu. Za to nie sú schopní to podľa mňa postaviť. Brzdí to celé verejné obstarávanie.

Koľko viete získať financií presunom z iných operačných programov eurofondov?

Životné prostredie nám vie dať nejakých 85 miliónov. Z informatizácie 30 miliónov. Doteraz mám vytypovaných aj z ďalších operačných programov okolo 150 miliónov. Ak to nebude, tak je problém s naším rozpočtom, lebo s tým počítame. ZSSK má pripravené projekty na 200 miliónov. ŽSR a SSC majú pripravené ďalšie projekty. Samozrejme, vieme ich dať aj na diaľnice alebo rýchlostné cesty. Niektoré ministerstvá to nevnímajú ako povinnosť. Keď to prepadne, to je to najhoršie, čo môže byť. Dokopy počítam, že vieme dostať 200 až 220 miliónov eur. Čo dostaneme od ministerstva životného prostredia, to vieme použiť na cesty.