Brexit podľa Mayovej podporujú aj britské firmy

Dohodu o brexite, ktorú vyrokovala premiérka Theresa May, podporil aj britský podnikateľský sektor. Minister obchodu Liam Fox uviedol, že dohoda je lepšia, než tvrdý brexit.

Mayovej hovorkyňa povedala v piatok novinárom, že premiérka vymenuje nového ministra pre brexit. Niektoré lokálne médiá tvrdili, že Mayová možno ministerstvo zruší.

Hovorkyňa tiež uviedla, že firmy podporujú Mayovej dohodu o vystúpení z Európskej únie. „V posledných dňoch sme videli silnú podporu podnikateľskej komunity.“

Minister obchodu Liam Fox podľa BBC vyhlásil, že dohoda je lepšia než odchod bez dohody. Dodal, že voliči by sa mali na Mayovej návrh dohody pozrieť racionálne a bez emócií. Vláda podľa neho nebola zvolaná na to, aby robila, čo chce, ale, aby robila to, čo je v záujme krajiny.

Podobne sa vyjadril aj šéf strojárskeho koncernu Rolls-Royce Warren East, ktorý sa pripojil k ďalším podnikateľským lídrom podporujúcim Mayovej návrh. Politici podľa neho musia podporiť pragmatický plán brexitu. Dodal, že čas sa kráti a akákoľvek dohoda je lepšia než odchod z EÚ bez dohody.

Rolls-Royce, ktorý vyrába letecké a lodné motory, v Británii zamestnáva 22 300 ľudí.