Ak Trump uvalí clá na európske autá, Brusel má pripravenú odvetu

Spojené štáty hrozia Európskej únii zavedením sankčných ciel na jej importované autá na americký trh. Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla, že Brusel by na ne primerane odpovedal.

Zoznam je už hotový, ale musia sa k produktom, ktoré sú na ňom uvedené, vyjadriť členské štáty spoločenstva. Malmströmová v minulých dňoch rokovala vo Washingtone s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Portál nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung ju citoval, že na zozname môžu byť „autá, agrárne produkty, že na ňom môže byť všetko“.

EÚ však dúfa, že sa Spojené štáty vzdajú zámeru zaviesť sankčné clá na autá. Nijaké rozhodnutie sa tam ešte neprijalo. Je v rukách amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proti sankčným clám na európske vozidlá sa tiež vyjadrili americké automobilky.

Ak by došlo k najhoršiemu, v USA by podľa jednej štúdie hrozil v sektore zánik tisícok pracovných miest. Komisárka EÚ dodala: „Myslím si, že tieto clá by neboli oprávnené.“ Predpokladá, že Washington tento krok neurobí.

Malmströmová zdôraznila, že veľkým želaním Európy je, aby sa pokračovalo s Washingtonom v rozhovoroch o podpísaní obchodnej dohody. V nej by sa striktne stanovili vzájomné dodávky priemyselných tovarov vrátane áut. Komisárka dodala, že by nešlo ani o starú dohodu o zóne voľného obchodu medzi USA a EÚ (TTIP), ani o jej upravenú formu, takzvanú TTIP light.

Ak by sa malo dôjsť k vážnym rokovaniam, museli by im predchádzať prípravné rozhovory.

V súvislosti so sankčnými clami na európske autá dostalo americké ministerstvo obchodu za úlohu, aby preskúmalo, či by sa taký krok dal odôvodniť ohrozením národnej bezpečnosti krajiny.

Malmströmová o rokovaniach s Lighthizerom povedala, že v zásade boli pozitívne. Ide vraj aj o vývoz amerického skvapalneného zemného plynu do Európy, ktorý Washington pretláča.