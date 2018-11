Šachy vo VW. Česi budú vyrábať Passat, Škodu Karoq nová fabrika na východe

Volkswagen presunie do roku 2023 výrobu vozidiel rodiny Passat do závodu českej automobilky Škoda Auto v Kvasinách, kde sa budú vyrábať spolu s modelmi Škoda Superb a KodiaQ.

Oznámil to na piatkovej tlačovej konferencii šéf koncernu VW Herbert Diess. V Kvasinách sa v súčasnosti vyrábajú aj modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Ich výroba sa má presunúť do nového závodu Volkswagenu, ktorý by sa mal nachádzať vo východnej Európe. Jeho miesto zatiaľ nebolo vybrané.

Presun výroby je súčasťou nového päťročného plánu, o ktorom v piatok rokovala dozorná rada. Nový plán sa zameriava hlavne na výrobu elektrických vozidiel, ktoré sa budú vyrábať v nemeckých závodoch v Emdene, Hannoveri a Cvikove (Zwickau). Práve v Emdene teraz vyrábajú Passat.

V záujme ďalšieho rastu v Európe chce Volkswagen rozšíriť od roku 2022 svoju výrobnú kapacitu vo východnej Európe o ďalší závod. Ten sa bude zameriavať na výrobu viacerých značiek skupiny. O jeho umiestnení zatiaľ automobilka nerozhodla, iba uviedla, že bude vo východnej Európe. Nemecké médiá už skôr špekulovali, že bude v Bulharsku alebo v Turecku.

Škoda vlani dodala celosvetovo 1,2 milióna vozidiel. Prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike, vyrába v Číne, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev, ďalej na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s lokálnymi partnermi. Zamestnáva viac ako 35 000 ľudí a je aktívna na viac ako 100 trhoch.

Škoda už nemá v Českej republike dostatočné kapacity a niektoré jej vozidlá sa vyrábajú v iných továrňach koncernu. V roku 2014 vyrobila Škoda jeden milión áut, teraz je to už zhruba 1,23 milióna a tento počet by mal v nasledujúcich rokoch naďalej výrazne rásť.