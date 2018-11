Ropa Brent má za sebou šiesty týždeň poklesu

Rovnaký vývoj za týždeň zaznamenala aj cena americkej ropy WTI. Dôvodom je prudký pokles cien na začiatku týždňa v obave z prezásobenia trhov v nasledujúcom roku. Práve na tieto obavy následne reagovala Saudská Arábia, ktorá začala zvažovať zníženie produkcie.

Podľa informácií z ropných trhov by Rijád chcel s ostatnými veľkými producentmi uzatvoriť dohodu o obmedzení ťažby od budúceho roka o 1,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To by znížilo riziko prezásobenia trhov a zabránilo prepadu cien suroviny. Zatiaľ nie je isté, či sa to Saudskej Arábii podarí, keďže niektoré krajiny, medzi nimi aj Rusko, tomu nie sú naklonené. Trhy preto čakajú na zasadnutie OPEC a ďalších producentov 6. decembra vo Viedni, niektorí analytici ale predpokladajú, že k dohode by mohlo dôjsť.

V závere týždňa ceny ropy podporila aj informácia z Iraku o opätovnom vývoze ropy z Kirkúku na severe krajiny. To by síce malo viesť k poklesu cien, obnovenie vývozu po vyše roku však nebolo také rozsiahle, s akým sa počítalo. Vývoz sa začal na úrovni 50.000 až 60.000 barelov denne a maximálne by to malo byť okolo 100.000 barelov denne. Trhy pritom očakávali, že dohoda Bagdadu s vládou Kurdistanu sa bude týkať takmer 300.000 barelov den­ne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla na záver piatkového obchodovania o 14 centov a obchodovanie uzatvorila na úrovni 66,76 USD (58,84 eura) za barel. Za celý týždeň ale klesla o 4,6 %. Bol to pokles šiesty týždeň po sebe.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri uzatvorila na rovnakej úrovni ako vo štvrtok, to znamená 56,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ale zaznamenala pokles o 5,6 %, pod čo sa podpísal prepad v utorok (13. 11.), keď cena WTI evidovala najvýraznejší jednodňový pokles za vyše tri roky. Aj v prípade WTI, podobne ako pri Brente, bol týždenný pokles už šiestym po sebe.