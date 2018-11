Spoločný rozpočet má eurozónu urobiť odolnejšou

Navrhovaný rozpočet by mal znížiť ekonomické rozdiely medzi krajinami používajúcimi euro a pomôcť odvrátiť budúce krízy. Vyplýva to podľa agentúry DPA z uznesenia nemeckého ministra financií Olafa Scholza a jeho francúzskeho kolegu Bruna Le Mairea.

Podľa zdrojov agentúry Reuters predstaví Nemecko a Francúzsko návrh rozpočtu eurozóny v pondelok, keď bude rokovanie ministrov financií krajín používajúcich euro. Rozpočet by sa mal zatiaľ údajne zamerať iba na financovanie investícií. Podľa DPA by mal fungovať od roku 2021.

Berlín a Paríž sa v júni dohodli, že vypracujú podrobnosti plánov na spoločný rozpočet eurozóny do konca tohto roka v rámci širšieho balíku návrhov na posilnenie integrácie eurozóny, ktorú presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Táto myšlienka však rýchlo narazila na odpor zo strany niektorých krajín na čele s Holandskom, ktoré majú obavy z finančných požiadaviek a využitia rozpočtu.

Dvojstranový návrh rozpočtu eurozóny, ku ktorému získala prístup agentúra Reuters, ponecháva rozsah rozpočtu na rozhodnutí predstaviteľov členských krajín. Rozpočet by podľa návrhu bol súčasťou rozpočtu celej EÚ, bol by však riadený vládami členských krajín eurozóny, ktoré by sa dohodli na systéme stanovujúcom, akou veľkou čiastkou do neho budú jednotlivé štáty prispievať.

Le Maire v lete signalizoval, že hodnota rozpočtu by spočiatku mohla byť 20 až 25 miliárd eur. To predstavuje zhruba 0,2 percenta celkového hrubého domáceho produktu (HDP) 19 členských krajín eurozóny. Macron pritom predtým hovoril o niekoľkých percentách HDP, čo by zodpovedalo stovkám miliárd eur, upozornila agentúra DPA.