Hľadá sa pol milióna informatikov. Únii budú chýbať

Už o dva roky bude v krajinách Európskej únie chýbať pol milióna IT špecialistov. A to napriek tomu, že táto oblasť je jednou z najlepšie ohodnotených na trhu práce, vrátane Slovenska.

Podľa Štatistického úradu SR bola vlani priemerná mesačná mzda v odbore informačné a komunikačné technológie (IKT) na úrovni 1714 eur. Celkovo v tomto sektore na Slovensku pracovalo takmer 57 000 IT špecialistov.

„Ešte v roku 2010 ich bolo necelých 40 000. Počet ľudí v IKT sektore sa síce zvyšuje, ale požiadavky trhu sú čoraz väčšie, nakoľko sa mnohé oblasti nášho života viac digitalizujú, preto aj Slovensko pociťuje nedostatok IT špecialistov,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. IT sektor zaznamenáva v posledných rokoch aj na Slovensku nárast tržieb. Od roku 2010 vzrástli tržby o 37,5 % na 6,3 miliardy eur v roku 2017.

Mužov IT špecialistov je pritom stále výrazne viac ako žien. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uvádza, že v rámci jej členských krajín len jedno z 200 dievčat vo veku 15 rokov chce pracovať v IT oblasti, u chlapcov jeden z 20. Zároveň dvakrát toľko chlapcov ako dievčat očakáva, že sa stanú inžiniermi, vedcami či architektmi.

Podľa analytičky napriek tomu, že vysokoškolské vzdelanie ročne ukončí v rámci krajín OECD viac žien ako mužov, iba 24 % absolventov v oblasti inžinierstva a 25 % absolventov IT odborov sú ženy. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat klesol za posledných desať rokov v rámci EÚ podiel žien v IT. Kým v roku 2010 bol ich podiel v IT sektore na úrovni 22,5 %, v roku 2017 ich bolo niečo vyše 17 %.

Tento trend sa netýka len pracovníkov v IT, ale aj podnikateľského sektora. Len 10 % z inovatívnych startupov, ktoré hľadajú investície do rizikového kapitálu, založili ženy. Zároveň dostávajú o 23 % menej finančných prostriedkov ako tie založené mužmi.

„Ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v únii, pričom by sa mohlo do roku 2050 vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur,“ dopĺňa analytička.