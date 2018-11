Bloomberg o brexite: Prepad libry bol len predohrou

Podľa analytikov oslovených agentúrou Bloomberg bola štvrtková reakcia trhu náznakom toho, čo môže prísť, a finančný tlak môže nakoniec prinútiť zákonodarca k súhlasu s dohodou.

Nevyzeralo to pekne – pokles na devízových trhoch o takmer dve percentá, oslabenie akcií bánk, stavebných a energetických firiem o päť percent i viac, rast úverových rizík a predaj dlhu. To sú druhy pohybov, ktoré možno pozorovať u rozvíjajúcich sa ekonomík. A všetko ukazuje na možnosť, že situácia bude skôr ešte horšia, než žeby sa zlepšila. Toto by mohlo postrašiť zákonodarcov a nakoniec ich donútiť k akcii, hovoria analytici.

„Predpoklad, že dohoda o brexite bude vyrokovaná a ratifikovaná všetkými stranami, bol teraz spochybnený,“ napísala ekonómka výskumnej a konzultačnej spoločnosti G Plus Economics Lena Komilevová. Aby sa dohoda uskutočnila, musela sa podľa nej objaviť skutočná hrozba, že nebude žiadna dohoda, ktorá by spôsobila vážny finančný rozvrat a možný otras dôverou podnikateľov a spotrebiteľov.

Trhy môžu mať dočasnú útechu vo vedení Theresy Mayovej. Libra pri jej štvrtkovej tlačovej konferencii, označovanej za odvážnu, zostala stabilná. Ak sa jej podarí udržať vo vedení Konzervatívnej strany, môže to libre pomôcť, aspoň na chvíľu.

Ak ale zákonodarcovia odmietnu dohodu, môžu sa znovu objaviť masové výkyvy pre nízku likviditu v predvianočnom období, čo vystupňuje tlak na rozdelený parlament. Bloomberg upozorňuje na šesťpercentný prudký prepad v októbri 2016, keď libra oslabila prakticky počas jednej minúty pri slabom ázijskom obchodovaní.

„Parlament by musel byť odvážny, aby odmietol ekonomické bezpečie nepopulárneho kompromisu pre neistú alternatívu, ktorou by riskoval škodlivý brexit bez dohody,“ uviedol ekonóm AXA Investment Managers David Page.

Podľa neho teraz rastú špekulácie, že ak parlament odmietne dohodu v decembri, bude sa konať druhé hlasovanie vo februári, akonáhle budú preskúmané a vyčerpané alternatívne možnosti, čo môže nakoniec znamenať prijatie dohody.