Zostane dolár globálnou menou č. 1? Svet hľadá alternatívu

Silnejší dolár a vyššie sadzby Fedu spôsobili pokles rozvíjajúcich sa trhov v treťom štvrťroku. Americký dolár a americké úrokové sadzby však môžu rásť len do určitej úrovne. Ak americká mena neoslabí, môže to znamenať koniec vlády dolára ako globálnej meny. Uviedol to hlavný forex stratég Saxo Bank John Hardy.