Plynovod z Ruska do Turecka má začať fungovať v roku 2019

Presný dátum uvedenia do prevádzky nespomenul. Podľa štátnej agentúry Anadolu by plynovod mohol začať fungovať koncom budúceho roka.

Na slávnosti sa zúčastnil aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý označil nový plynovod za „dôležitý faktor energetickej bezpečnosti Európy“.