Eurozóna bude silnejšia, Slovensko bližšie k elite

Cieľom je, aby hospodársky rast a životná úroveň krajín eurozóny rástla ešte silnejšie a blok dokázal lepšie konkurovať Spojeným štátom americkým či krajinám Ázie. Zmena môže zároveň vyústiť do dvojrýchlostnej Európskej únie, keďže krajiny mimo eurozóny peniaze na reformy z nového rozpočtu mať nebudú. Pre Slovensko je novinka šancou, ako sa ešte viac priblížiť vyspelejším krajinám eurozóny, keďže teraz sme stále jednou z najchudobnejších krajín tohto prestížneho bloku. Súčasná slovenská vláda posilnenie jadra EÚ podporuje.

Spoločný rozpočet eurozóny má byť v desiatkach miliárd eur a podľa návrhu, ktorý zverejnil portál politico.eu, budú môcť krajiny peniaze využiť, len ak „dodržia“ prísne pravidlá koordinácie hospodárskej politiky. „Môže ísť o prelomovú zmenu a veľmi silný balík,“ reagoval Mário Centeno, šéf Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny.

Reformu eurozóny a vytvorenie takzvaného jadra EÚ presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron a zmeny podporuje aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Má ísť nielen o ekonomický, ale aj politický signál. Silnejšia eurozóna má zmierniť radikalizáciu voličov, ktorá vo Veľkej Británii vyústila až do odhlasovania brexitu. K odchodu Británie z EÚ má dôjsť v marci 2019 a najnovšie sa uvažuje, že prechodné obdobie, keď bude medzi EÚ a Britániou platiť bezcolná zóna, bude platiť až do decembra 2022. Podmienky brexitu už odhlasovali európski ministri zahraničných vecí a čaká sa ešte na odobrenie zo strany Británie.

Peniaze z rozpočtu eurozóny by mali pomôcť aj Taliansku, kde nová vláda nechce dodržiavať rozpočtové pravidlá EÚ a argumentuje tým, že Taliani si už nebudú uťahovať opasky. Práve spoločný rozpočet eurozóny má byť odpoveďou na tieto problémy. Čo sa mieni pod bolestivými reformami, ktoré sa majú z rozpočtu financovať, však zatiaľ nie je jasné. Predpokladá sa, že ak napríklad eurozóna staví na elektrické autá či bezuhlíkové energie, bude to síce moderná cesta, najprv však bude potrebné zredukovať tisíce pracovných miest a zadotovať vznik nových pozícií. Výzvou s podobnými problémami je napríklad aj robotizácia v priemysle. Finančné kompenzácie na tieto zmeny môžu krajinám eurozóny prísť práve zo spoločného rozpočtu. Spoločná kasa eurozóny sa má plniť z daní z finančných transakcií, príspevkov členských štátov aj zo zdrojov EÚ. O vytvorení rozpočtu eurozóny by sa malo podrobne hovoriť v decembri a hlasovať o ňom má všetkých 27 členských štátov EÚ. Peniaze z rozpočtu by mali byť prvýkrát k dispozícii o tri roky.

Nový rozpočet by tak v roku 2021 mohol naštartovať hospodársky rast v eurozóne, ktorá akutuálne nemá úplne najlepšie ekonomické vyhliadky. Pre brexit, protekcionizmus USA či obmedzenia voči dieslom nedávno Európska komisia znížila predpokladaný rast eurozóny na tento rok z 2,3 na 1,9 percenta a pre rok 2019 z 2 na 1,7 percenta. Preto sa uvažuje, že lacné úroky, ktoré mali skončiť na jar budúceho roka, budú trvať dlhšie. To môže podporiť ekonomický rast, ale má to do budúcnosti inflačné riziká.

Slovensko by malo podľa bruselskej prognózy patriť k ťahúňom únie i eurozóny. S rastom štyri percentá v tomto a 4,1 percenta v budúcom roku sme sa zaradili do prvej trojky najrýchlejšie rastúcich európskych ekonomík. Predbieha nás len Malta a Írsko. Slovenskú ekonomiku má tlačiť nahor hlavne spotreba domácností, investície a v budúcom roku aj export. Práve ten by mal stáť aj za naším spomalením v roku 2020, keď náš hrubý domáci produkt (HDP) klesne na 3,5 percenta. Zahraničný dopyt sa totiž začne spomaľovať.

Európsky výhľad však zatemňuje neistota. Zmráka sa nielen okolo svetového obchodu, kde karty zamiešal americký prezident Donald Trump so svojimi clami, ale aj v európskom meradle. Tu bude dominovať odchod Veľkej Británie či taliansky rozpočet. Nová radikálna talianska vláda totiž nechce poslúchnuť Brusel a šetriť. Európska komisia totiž nesúhlasí s rozpočtovým deficitom 2,4 percenta HDP, ktorý si stanovila talianska vláda. Rím by však pri pohľade na dlhy štátnej kasy mal rozhodne zaradiť spiatočku. Taliansko má najvyšší dlh z krajín Európskej únie. Pohybuje sa okolo 2,3 bilióna eur. V pomere k HDP dosahuje 132 percent, čo je druhý najvyšší údaj za Gréckom.

Vysoké dlhy juhoeurópskych krajín

Niektorí analytici však už začínajú hovoriť o blížiacej sa recesii. Európa má totiž ďalší ekonomický vrchol už za sebou. Slovensko ju dobehne už budúci rok. "Na rozdiel od eurozóny naša ekonomika ešte nedosiahla vrchol cyklu, ktorý príde až na budúci rok, kde rozdielovým faktorom bude nábeh štvrtej automobilky u nás,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Únia bola na vrchole už vlani – a zdá sa, že vstupuje do jeho záverečného dejstva, dodáva.

Podľa analytičky českej spoločnosti NextFinance Markéty Šichtařovej už nie je možné zatvárať oči pred tým, že rast je nižší, ako sa čakalo. Spomalenie je totiž všeobecné, nejde len o jeden indikátor. "Otázka totiž nestojí tak, že prečo dochádza k zhoršovaniu predpovedí, ale skôr tak, prečo európska komisia znížila prognózu tak málo, keď je podľa mňa stále falošne optimistická,“ hovorí analytička. Opakuje sa tak podľa nej situácia z rokov 2007 a 2008 – teda z čias pred krízou, ktorú málokto čakal.

Nad ekonomikou visí viacero hrozieb – a nejde pritom len o často skloňovanú obchodnú vojnu medzi USA a Čínou, upozorňuje Šichtařová. V hre je aj ťaženie proti automobilovému priemyslu, dlhy juhoeurópskych krajín, nedobrý stav viacerých európskych bánk či prehriaty trh s cennými papiermi. Ekonomike nepomáha ani celoeurópska realitná bublina a ukončovanie výkupu aktív zo strany Európskej centrálnej banky, dodáva analytička. "To všetko sú negatívne faktory, ktoré skôr či neskôr povedú k recesii,“ hovorí.

Príliš optimistická nie je analytička ani ohľadne rastu slovenskej ekonomiky. Slovensko síce podľa nej porastie rýchlejšie ako iné krajiny únie, no treba byť opatrný, pripomína. V najbližších dvoch rokoch by nás podľa Šichtařovej mohlo predbehnúť napríklad Poľsko. "Slovensko je totiž príliš exponované voči automobilovému priemyslu a ten by mohol mať v ďalších dvoch rokoch problémy,“ hovorí.

Ako ďalej ukáže Berlín

Pre rýchle rastúce Slovensko sú hlavnými obchodnými partnermi štáty z eurobloku, no hlavne Nemecko. "Ak budú tieto ekonomiky pomalšie rásť, zníži sa aj dopyt po našich výrobkoch v týchto krajinách, keďže sme proexportne orientovaná ekonomika,“ upozorňuje Pánis.

Podľa predbežných čísel nemeckého štatistického úradu nemecká ekonomika v treťom štvrťroku klesla – medzikvartálne o 0,2 percenta. Ide o prvý pokles od roku 2015. Dôvodom bol klesajúci zahraničný obchod. Medziročný rast v tomto období pritom spomalil len na niečo vyše jedného percenta.

Práve v budúcom roku by našu ekonomiku mali ťahať autá z novorozbehnutej automobilky Jaguar Land Rover pri Nitre. Otázne tak je, čí za nemeckým poklesom sú len problémy s prísnejšími pravidlami pre emisné limity automobilov z dielne Bruselu, alebo sa krajina už preklopila do recesie.

Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová počíta s tým, že naše HDP dosiahne v tomto roku 3,9 percenta a v budúcom až 4,2 percenta. "Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by mohol byť podporený dopytom zo strany našich európskych partnerov,“ hovorí. Spustená výroba v novej automobilke pri Nitre začne podľa Muchovej tiež prispievať k rastu vývozov, aj keď výraznejší vplyv to bude mať v budúcom roku. Prípadný pokles v automobilovom priemysle môže na Slovensku tlmiť spotreba domácností. Výdavky potiahnu hlavne rastúce platy pri silnom trhu práce.

Riziká spájané s Trumpom aj Mayovou

Globálna ekonomika čelí zvýšenej neistote súvisiacej s viacerými vzájomne prepojenými rizikami, upozorňuje Pánis. "Najväčším je obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá v prípade ďalšej eskalácie bude mať výrazne negatívny dosah na celosvetový rast,“ hovorí. Pocítila by to tak aj únia. Pričom postačí aj podkopanie dôvery a spomalenie investičného rastu.

Riziká sú však aj na druhej strane Atlantiku. Americkej ekonomike totiž hrozí prehriatie. Výsledkom by tak mohlo byť ďalšie zvyšovanie sadzieb americkou centrálnou bankou (FED). Dopad by to malo hlavne na ekonomiky neviazané na dolár. "Rizikom je aj náhle zníženie fiškálnej expanzie v USA v roku 2020 pre rýchle zadlžovanie, čo bude mať opäť raz negatívny vplyv na americký a následne globálny rast,“ hovorí.

Medzi ďalšie významné riziká patrí podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej aj zhoršenie finančnej stability na rozvíjajúcich sa trhoch. To pramení z tamojšieho politického napätia, ale má svoje základy aj v sťažených podmienkach financovania a v raste amerických úrokových sadzieb, vysvetľuje.

Očakávaný rast HDP eurozóny môžu spomaliť aj riziká, ktoré majú základ v domácej ekonomike. Ide hlavne o brexit, kde stále nebola dosiahnutá finálna dohoda a sporná naďalej zostáva otázka Severného Írska. "Prípadná nedohoda medzi Londýnom a Bruselom by mohla viesť k zhoršeniu vzájomného zahraničného obchodu,“ hovorí Glasová. Prechodné obdobie po brexite by sa pritom mohlo predĺžiť o dva roky. Navrhol to hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier. Počas prechodného obdobia bude Londýn súčasťou colnej únie aj jednotného trhu.

Nie je všetkým dňom koniec. "Ak však spomalenie bolo ťahané hlavne investíciami, ktoré reagujú viac na ekonomickú neistotu a riziká, mohla by sa situácia zlepšiť, keď sa podarí vyriešiť nezhody ohľadom talianskeho rozpočtu či v otázke Brexitu,“ hovorí Muchová. Bruselská prognóza pritom ešte počíta s Londýnom. Briti boli do predpovede zahrnutí na účely porovnávania, prognóza tak ráta s tým, že obchodné vzťahy s Britániou sa nezmenia.