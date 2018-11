Slovensko bude mať v roku 2019 vyrovnaný rozpočet

Rozpočet verejnej správy na rok 2019 bude vyrovnaný. Dosiahne sa to podaním pozmeňovacieho návrhu pri jeho prerokovávaní v pléne Národnej rady (NR) SR na jej najbližšej schôdzi. Oznámil to v utorok na brífingu po rokovaní vlády jej predseda Peter Pellegrini (Smer).

„Na základe posledných analýz a prognóz hospodárskeho vývoja SR, ktoré sú za tretí kvartál dokonca optimistickejšie, ako sa predpokladalo a zvážení všetkých okolností sme sa dnes na rokovaní vlády aj s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) zhodli na tom, že Slovensko môže byť ambicióznejšie pri tvorbe budúcoročného štátneho rozpočtu,“ povedal premiér.

„Dohodli sme sa, že dnes o 13:00 hod. počas rokovania výboru pre financie v NR SR pán podpredseda vlády a minister financií predloží taký pozmeňujúci návrh, ktorý zabezpečí, že vláda na rokovanie pléna NR SR predloží prvýkrát v histórii vyrovnaný štátny rozpočet. To znamená, že deficit na rok 2019 bude nula, celá nula a Slovensko tak prvýkrát v histórii neminie viac ako dosiahne na svojich príjmoch,“ podčiarkol.

Vláda podľa Pellegriniho mení cieľ, ktorý bol stanovený pri deficite na 0,1 % HDP. „Ideme do NR SR na rokovanie pléna s vyrovnaným rozpočtom. Je to veľká chvíľa pre Slovensko, je to skôr, ako sme predpokladali v programovom vyhlásení vlády. Dovoľuje nám to rozvoj ekonomiky,“ poznamenal predseda vlády.

Dodal, že úpravy, ktoré sa vykonajú v štátnom rozpočte, nebudú na úkor žiadnej z priorít konkrétnych rezortov. „Všetky politiky, všetky návrhy na rok 2019 budú môcť byť financované a aj napriek tomu budeme schopní prvýkrát hospodáriť s nulovým deficitom,“ dodal Pellegrini.