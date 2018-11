Analytik: Minimálne jeden reťazec sa vyhýba slovenskému daňovému systému

Minimálne jeden zahraničný reťazec pôsobiaci na Slovensku odlieva prostredníctvom transferových platieb časť ziskov do materskej krajiny. Tvrdí to Vladimír Bačišin zo spoločnosti Comeniu Analytica, ktorá v súvislosti s diskusiou o osobitnom odvode obchodných reťazcov analyzovala výročnú správu reťazca, ktorý má centrálu v Nemecku.

„Materská spoločnosť napríklad uzavrela zmluvu o poskytnutí podpory predaja a rozšírenia predajného sortimentu. Je nazvaná ako CORE zmluva, alebo zmluva o poskytovaní služieb medzi matkou a dcérou, pričom znie ako spolupráca a podpora v oblasti internej revízie, systému reportingu, poistenia, reklamy, predaja, školenia vedúcich pracovníkov, podpory informačných technológií. Ďalšie zmluvy sa týkajú používania softvéru, koordinácie účtovníctva, poskytovania služieb, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou, strategického nákupu a marketingu. Ďalší balík zmlúv sa týka účtovníctva, spracovania mzdovej agendy, podpory marketingových aktivít, organizačnej a poradenskej činnosti,“ napísal Bačišin, podľa ktorého slovenská dcérska firma ukladá napríklad aj prebytok hotovosti v materskej spoločnosti.

„Z danej analýzy výročnej správy vyplýva, že firma nevytvára zisky v slovenskej jurisdikcii, ale transferuje ich k materskej firme. Dcérska firma materskej firmy má z danej pozície výhody, ale nevýhody má slovenský daňový systém, ktorému sa čiastočne dcérska firma vyhýba,“ konštatuje Bačišin.

Na transfer kapitálu v prípade zahraničných reťazcov upozorňuje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). „Nie je vylúčené, že za vysokými obchodnými prirážkami zahraničných reťazcov na Slovensku môže byť ich snaha vyvážať zisky do svojich materských krajín i napriek tamojšiemu vyššiemu daňovému zaťaženiu. Preto v rámci aktuálnej verejnej diskusie navrhujeme Ministerstvu financií Slovenskej republiky, aby v snahe o čistotu podnikateľského prostredia prostredníctvom Finančnej správy SR preskúmalo opodstatnenosť a obhájiteľnosť nákladových položiek zahraničných obchodných reťazcov, u ktorých je dôvodné podozrenie zo znižovania daňovej povinnosti a transferu kapitálu,“ upozorňuje v stanovisku SPPK k osobitnému odvodu obchodných reťazcov.

SPPK je súčasťou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá považuje zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce v navrhovanom znení za neštandardné a aj nesystémové riešenie problémov poľnohospodárstva a potravinárstva. „Považujeme za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských,“ tvrdí AZZZ SR a odporúča do navrhovaného znenia zapracovať relevantné pripomienky podnikateľského sektora.

Analytik obchodu Ľubomír Drahovský považuje predloženie návrhu za neseriózne, pretože sa tak stalo bez riadnej diskusie a pripomienkového konania. „Cítim za tým snahu obísť odbornú diskusiu so zástupcami obchodu, analytikmi a spotrebiteľskými organizáciami i odbormi, pretože rast cien potravín po prijatí takéhoto zákona by sa priamo týkal ľudí. Čo sa týka transferu kapitálu, ani prvovýroba a spracovatelia neukazujú svoje marže, no od obchodu to požadujú,“ dodal Drahovský.

Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov koaličnej SNS. Návrh je momentálne v druhom čítaní, definitívne by o ňom mal parlament rozhodnúť na svojej nadchádzajúcej novembrovej schôdzi.