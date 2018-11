Čína neférové spôsoby v obchode nezmenila, sťažujú sa USA

Čína svoje nespravodlivé obchodné praktiky viacmenej nezmenila. Na základe aktualizácie marcovej správy na túto tému to v utorok uviedol americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer.

Spojené štáty a ďalšie krajiny Peking za jeho obchodnú politiku dlhodobo kritizujú. Tieto najnovšie výroky zo strany USA naďalej zvyšujú napätie pred stretnutím lídrov oboch najväčších ekonomík Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga koncom tohto mesiaca v Argentíne na summite G20, napísal spravodajský server BBC.

„Čína zásadným spôsobom nezmenila svoje nespravodlivé a neprimerané postupy, ktoré narúšajú trh,“ uviedol Lighthizer. Zistenia sú podľa neho súčasťou „prísnejšieho monitoringu a donucovacích snáh“ zo strany vlády prezidenta Trumpa.

Podľa Lighthizera čínska vláda aj napriek uvoľneniu niektorých pravidiel pre zahraničných vlastníkov aj naďalej používa zahraničné investície ako prostriedok na získavanie a vymáhanie prenosu technologického know-how od amerických firiem do Číny.

Okrem krádeží duševného vlastníctva tlačí Biely dom na Peking aj preto, aby znížil prebytok Číny v obchodovaní so Spojenými štátmi. Washington už z toho dôvodu tento rok uvalil clá na čínsky tovar, ktorého ročný dovoz do USA dosahuje 250 miliárd dolárov. Americký prezident navyše opakovane pohrozil zavedením cla na všetky dovozy čínskeho tovaru do USA, ktorého hodnota v minulom roku predstavovala viac ako 500 miliárd dolárov.

Čína odpovedá recipročnými krokmi a ochranárske praktiky Spojených štátov kritizuje. Odlišné názory Číny a USA na obchodnú politiku sa vyhrotili minulý týždeň na summite krajín Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) v Papue-Novej Guinei. Pre spory oboch krajín účastnícke štáty na konci nevydali záverečné komuniké.