Mladomanželské pôžičky sa vracajú

Pamätáte si ešte takzvané mladomanželské pôžičky? Minimálne tí starší určite. Nárok na ne mali mladí po sobáši, ktorí za ne kupovali byty, kuchynské linky či gauče. Zažiadať si o ne mohli ľudia do tridsiatky po sobáši. Získať tak mohli od štátu 30-tisíc korún československých s jednopercentným úrokom. Ak si za požičané peniaze kupovali nábytok či iné vybavenie do domácnosti, tak splácali s úrokom 2,5 percenta.

Od júla budúceho roka by sa mali mladomanželské pôžičky vrátiť v novom šate. Hovorí o tom návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania z dielne poslancov koaličnej strany Most-Híd ktorý predložili Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák. Parlament má o ňom rokovať už na najbližšej schôdzi koncom mesiaca. Mladomanželské pôžičky by mali ísť cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý zastrešuje aj podporu nájomného bývania.

"Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie,“ vysvetľujú predkladatelia. Po novom by o pôžičky mohli požiadať ľudia, čo uzavreli manželstvo najneskôr rok pred podaním žiadosti, mladší ako 35 rokov. Ak počítame s účinnosťou zákona od 1. júla budúceho roka, tak tí, čo mali svadbu tento rok v júli. Výhodnejšie si budú môcť požičať 15-tisíc eur na 15 rokov. Splácať budú s jednopercentným úrokom. Za každé dieťa im štát odpustí dvetisíc eur, maximálne však na tri deti.

Za úver bude možné kúpiť byt, a to aj starší. Práve tu zavádza novela výnimku a takýto byt by nemusel splniť aktuálne platné nároky na energetickú hospodárnosť budovy. Jednou z podmienok na získanie úveru cez ŠFRB je totiž práve splnenie energetických parametrov. "Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách,“ dôvodia predkladatelia. Pôžička sa bude dať využiť aj na rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti.

Výhodnejšie ako od banky

V porovnaní s komerčnými úvermi vyzerajú takto nastavené pôžičky podľa Maroša Ovčarika zo spoločnosti Finančný kompas pre ľudí atraktívne. "Najzaujímavejšia je možnosť odpustenia časti pôžičky pri narodení dieťaťa. Veľmi zaujímavo vyzerá aj úročenie na úrovni 1 percenta s garanciou na 15 rokov,“ hovorí. Priemerná úroková sadzba pri pôžičkách sa dnes pohybuje na úrovni 8,5 percenta, pri hypotékach 1,5 percenta so založením nehnuteľnosti. Očakáva sa pritom, že tieto nateraz nízke sadzby pôjdu už na budúci rok hore, dodáva Ovčarik.

Ak pôjde o pôžičky bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, zaujímavá je aj splatnosť, pretože bežné pôžičky v bankách majú splatnosť maximálne 8 rokov, vysvetľuje. "Dlhšia splatnosť znamená nižšia mesačná splátka, no na druhej strane, čím dlhšie úver splácam, tým viac preplatím na úrokoch,“ hovorí Ovčarik.

Socialistické mladomanželské pôžičky zodpovedajú podľa inflačnej kalkulačky v súčasnosti približne hodnote 10-tisíc eur. No na rozdiel od súčasnosti to boli vtedy veľké peniaze. Tí, čo nedostali byt od štátu – na jeho pridelenie sa čakalo niekedy aj celé mesiace či roky – si za pôžičku mohli kúpiť byt. Tie v tých časoch stáli okolo 20– až 40-tisíc korún československých.

Pôžička sa splácala desať rokov. S každým dieťaťom sa jej výška znížila o šestinu, pričom sa predĺžil aj čas splatnosti. Mladomanželia potrebovali aj ručiteľa a mesačne museli zarobiť dokopy 5 000 korún československých. Svoj boom zažili v 70. rokoch minulého storočia.

Tesne pred revolúciou sa už dalo požičať až 50-tisíc korún československých na 15 rokov.

Nejasné podmienky aj suma

Nejasné zatiaľ je, koľko peňazí bude na nové mladomanželské pôžičky vyčlenených a ako sa budú prideľovať. "Otázkou je, či na mladomanželské pôžičky bude mať nárok každý, kto splní podmienky, alebo len prví žiadatelia,“ hovorí Ovčarik. Zaváži aj to, ako budú nastavené kritériá napríklad pokiaľ ide o výšku príjmu. Odpovede na tieto otázky by mal priniesť vykonávací predpis.

Koľko budú pôžičky pre mladých stáť štátnu kasu, sa zatiaľ v samotnom návrhu nepíše. S otázkami sme sa obrátili na tlačové oddelenie Mostu-Híd, to nám však do uzávierky neodpovedalo. Ministerstvo financií nás odkázalo späť na predkladateľov zákona. V prílohe k návrhu však konštatuje, že novela nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Podľa návrhu rozpočtu na budúci rok by ŠFRB mal na budúci rok hospodáriť s 323 miliónmi eur. To je takmer o 13 miliónov eur viac ako v tomto roku. Za zvýšením je vyšší zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka. Zo štátnej kasy poputuje na budúci rok do fondu 25 miliónov eur, tak ako v tomto roku. Vlastné príjmy fondu, najmä príjmy zo splácania poskytnutých úverov, z úrokov a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavujú 298 miliónov eur.

Naposledy sa od januára tohto roka zmenili pravidlá pre štátom dotované hypotéky pre ľudí od 18 do 35 rokov. Štátnu podporu vyplácanú priamo bankám nahradil daňový bonus. Za jeden rok si môžu ľudia s hypotékou pre mladých znížiť daň z príjmu o polovicu zaplatených úrokov, a zároveň štát stanovil aj strop maximálnej daňovej úspory na sumu 400 eur. Mesačný príjem žiadateľa o štátom podporovaný úver nemôže presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy. Dlžník má podporu garantovanú počas prvých piatich rokov splácania hypotéky. Touto zmenou rezort financií chcel docieliť, aby dotácie získavali priamo ľudia a neprofitovali z nich aj banky.