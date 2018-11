VIDEO: Poplatky oberajú II. pilier

Fiasko súkromného sporenia na Slovensku potvrdzuje porovnanie so zahraničím. Z rovnakých úspor sa aktuálne v Estónsku dá kúpiť takmer o pätinu vyšší dôchodok. Z nasporených 7 591 eur poisťovňa na Slovensku vyplatí penziu 27,79 eura mesačne a v Estónsku až 32,80 eura. Veľký rozdiel nevysvetľuje ani fakt, že v Estónsku odchádzajú ľudia do penzie približne o dva roky neskôr ako na Slovensku.

Nasporené peniaze by sa slovenskému penzistovi nominálne vrátili, ak by na dôchodku žil aspoň 23 rokov. Očakávaný vek dožitia ľudí, ktorí idú do penzie, je však len asi 19 rokov. Po zohľadnení inflácie sa zároveň vyplácaná suma bude každoročne znehodnocovať. Reálne tak platí, že ľudia by sa museli priemerne dožívať 90 a viac rokov, aby sa im II. pilier podľa terajších podmienok oplatil.

O vyplácanie dôchodkov sa poisťovne nebijú aj pre stále malý počet súkromných dôchodcov. Peniaze od poisťovní aktuálne dostáva len 2¤392 ľudí. Väčšina ľudí je stále v sporiacej časti II. piliera, keď si ešte počas pracovnej kariéry odkladá časť dôchodkových odvodov na vlastný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Spolu ide až o 1,4 milióna Slovákov, ktorí takto na finančných trhoch investujú 8,03 miliardy eur. Poisťovne naznačujú, že vyplácanie penzií zatiaľ nie je pre ne lukratívny biznis.

„Ak by bol trh so súkromnými dôchodkami ziskový, dalo by sa predpokladať, že sa na ňom ,pobijú' všetky poisťovne. Dôvod, prečo to tak nie je, je skrytý práve v tom, že marže na súkromných dôchodkoch sú prakticky zanedbateľné,“ hovorí Katarína Kukurová z poisťovne Generali.

Vysoké marže na Slovensku?

Príklad zo Sociálnej poisťovne ukazuje penziu pre človeka narodeného v apríli 1956. Pred odchodom do penzie mal v druhom pilieri našetrených 7 590,69 eura. Tieto peniaze sa môžu použiť na kúpu súkromného dôchodku, ktorý na Slovensku predávajú len tri poisťovne. Práve jedna z nich ponúkla najvyššiu sumu, a to penziu vo výške 27,79 eura za mesiac.

V Estónsku za úspory vo výške 7 590,69 eura dokáže najlepšia poisťovňa ponúknuť až o 5,11 eura vyšší mesačný dôchodok v sume 32,8 eura. Navyše estónska ponuka sa bez problémov zobrazí na webe po tom, čo sa do internetovej kalkulačky zadajú základné údaje ako vek, pohlavie a výška úspor. Na Slovensku sú údaje utajované a reálnu výšku súkromných dôchodkov sa ľudia dozvedia, až keď odídu do penzie.

Podľa slovenských poisťovní sa však vraj domáce súkromné dôchodky nedajú jednoducho porovnať s estónskymi. „Podľa uvedenej estónskej dôchodkovej kalkulačky by spomínaný dôchodca išiel do dôchodku najskôr v roku 2020, teda ako 64-ročný, čo je neporovnateľné s dôchodkom pre 62-ročného dôchodcu,“ povedala Helena Kanderková z externej komunikácie poisťovne Allianz.

Lenže práve pre neochotu slovenských poisťovní zverejňovať viac údajov sa nedá detailnejšie analyzovať dôvod vyšších estónskych penzií. Poisťovne totiž spôsob výpočtu súkromných dôchodkov nechcú zverejniť a obhajujú sa obchodným tajomstvom. Ešte počas minulej vlády poisťovne k väčšej transparentnosti neprinútil ani poslanecký prieskum v Národnej banke Slovenska.

V budúcnosti môže problémy narobiť aj nulová alebo nízka valorizácia súkromných penzií. Ľudia si totiž môžu kúpiť buď súkromný dôchodok, ktorý sa nezvyšuje vôbec, alebo sa zvyšuje len o 2 percentá za rok. Prípadný rýchly rast cien môže už o pár rokov úplne vymazať kúpnu silu dnešných súkromných dôchodkov. Na ilustráciu, ak človek v roku 1998 minul na nákup 100 eur, v roku 2018 musel na rovnaký nákup minúť takmer 213 eur. V budúcnosti môže ešte prudší rast cien spôsobiť práve súčasné tlačenie peňazí.

Navyše súkromné penzie aktuálne nedokážu poraziť ani štátne dôchodky. Priemerne zarábajúci človek, ktorý odišiel do dôchodku v roku 2015, dostal zo štátneho piliera dôchodok 422 eur. Ak sa rozhodol pre vstup do druhého piliera, výsledkom bola o 25 eur nižšia penzia, vo výške 397 eur za mesiac. Pre vstup do II. piliera sa totiž štátny dôchodok znížil na 376 eur a toto krátenie ani zďaleka nedokázala vyrovnať nízka súkromná penzia v mesačnej výške 21 eur.

Druhý pilier má na starosti štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd). Ten za nízkymi súkromnými penziami vidí nespravodlivé krátenie súkromných dôchodkov. "Pre nespravodlivé krátenie priemerne zarábajúci človek každý mesiac príde o 20 eur,“ uviedol Švejna. Podľa neho tento príklad platí pre človeka, ktorý je v druhom pilieri od jeho vzniku a v súčasnosti odchádza do penzie. Lenže pred spustením druhého piliera sa o nespravodlivom krátení verejne nehovorilo nič. Téma sa otvorila až po tom, čo súkromné poisťovne začali za peniaze našetrené v II. pilieri, vyplácať veľmi nízke dôchodky.

Pracujúci ľudia si po spustení II. piliera 9 percent dôchodkových odvodov ukladali na súkromný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zvyšných 9 posielali Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa však pre spustenie druhého piliera nevládala len z odvodov pracujúcich ľudí zaplatiť štátne dôchodky a peniaze získavala aj napríklad zo 4-percentného odvodu do rezervného fondu. Bez spustenia II. piliera tieto peniaze mohli byť použité napríklad na vyššie sociálne dávky a nikdy sa nehovorilo o tom, že budú sanovať nízke súkromné dôchodky. Podľa ekonómov má druhý pilier začať pomáhať hlavne po tom, čo do penzie začnú odchádzať takzvané Husákove deti a razantne narastie počet súčasných dôchodcov.

Druhý pilier čelí pádu finančných trhov

Pre aktuálne prepady na finančných trhoch sa na horšie časy musia pripraviť aj ľudia nachádzajúci sa v sporiacej časti II. piliera. Za posledný rok majú indexové fondy prvenstvo nielen vo vysokých ziskoch, ale aj stratách. Môžu za to súčasné prepady akciových trhov, ktoré ročné výnosy jedného indexového fondu poslali do mínusu až o 9,9 percenta. „Stratégiou Indexového fondu je kopírovanie Európskeho akciového indexu Eurostoxx50. Európske akcie v priebehu tohto roka klesali pod vplyvom obáv z dôsledkov obchodných vojen medzi USA a Čínou,“ povedal Branislav Tuš, investičný manažér NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zvyšné štyri indexové fondy sú za posledný rok aj naďalej v zisku od 1,78 percenta do 2,13 percenta.

V pluse dokázali byť aj dva akciové fondy, a to od 0,49 percenta do 0,70 percenta. Zvyšné štyri fondy sú v mínuse o 0,87 percenta do mínus 2,76 percenta. Za posledný rok majú záporný výnos aj dva zmiešané fondy, a to od mínus 1,83 percenta do 3,31 percenta. V indexových, akciových aj zmiešaných fondoch na prípadné straty doplácajú sporitelia. Jedine v garantovaných fondoch zameraných na kúpu dlhopisov platia prípadné straty dôchodkové správcovské spoločnosti. Šesť dlhopisových fondov aktuálne ponúka ročné výnosy od 0,11 percenta do mínus 2,14 percenta.

Podľa dôchodkových správcovských spoločností nie sú súčasné výkyvy na finančných trhoch ničím výnimočným. „Ak sa pozrieme na históriu, či už vzdialenú alebo blízku, svedkami takýchto pohybov sme boli už niekoľkokrát. Myslím, že klienti by nemali robiť rozhodnutia na základe posledných krátkodobých výkyvov. V drvivej väčšine sa totiž takýto vývoj premenil na príležitosť,“ uviedol Tuš. Pri prepadoch trhov totiž sporitelia oveľa lacnejšie nakupujú takzvané dôchodkové jednotky. Práve lacný nákup môže v budúcnosti priniesť obrovské zisky a tak to bolo aj po poslednej kríze. Po jej odznení totiž práve indexové fondy niekoľko rokov po sebe dosahovali výnosy prekračujúce aj 20 percent za rok.

V negarantovaných fondoch je rizikové byť len pár rokov pred dôchodkom. Vtedy totiž nečakaná kríza môže človeka obrať aj o pätinu úspor a straty už sporiteľ nemusí dobehnúť. Práve preto štát pár rokov pred odchodom do penzie nariadil dôchodkovým správcovským spoločnostiam postupne presúvať peniaze do garantovaných dlhopisových fondov. V nich totiž prípadné straty zaplatia správcovské spoločnosti, ktoré v snahe vyhnúť sa stratám investujú extrémne opatrne.

„Preto sa hlavne mladým ľuďom oplatí na začiatku pracovnej kariéry vstúpiť do akciových alebo indexových fondov,“ odporučil štátny tajomník ministerstva práce Švejna. Za posledné roky najviac peňazí zarobili práve indexové fondy, ktoré kopírujú niekedy až divoký vývoj na akciových fondoch.