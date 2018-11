Slováci nesúhlasia s odvodom pre reťazce. Boja sa, že im zdvihnú ceny

Jeho schválenie podporuje približne 20 % a zvyšných 10 % sa k tejto téme nevedelo vyjadriť. Názor Slovákov na túto otázku zisťovala prieskumná agentúra Go4insight na vzorke viac ako tisíc respondentov.

Respondentom bol pred samotným dopytovaním poskytnutý stručný popis návrhu zákona v nasledovnom znení: „Podľa návrhu nového zákona majú platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z čistého obratu všetky obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Takto získané financie by sa mali použiť na vytvorenie rizikového fondu, vytvorenie marketingového fondu na podporu predaja slovenských, ale aj čerstvých potravín, na boj proti klimatickým zmenám a nákup nových technológií.“

V tomto zákone však poslanec za SNS Radovan Baláž na hospodárskom výbore vo štvrtok (22. 11.) avizoval určité zmeny. Zmeniť sa má percento predaja potravín z 10 % na 25 %. V rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa podľa Baláža v súčasnosti finalizuje, by nemali osobitný odvod platiť malé a stredné podniky či podnikové predajne. „Taktiež chceme vylúčiť z tohto odvodu aj prevádzky, ktoré sa nachádzajú v malých obciach a na dedinách, a taktiež chceme vylúčiť z tohto obchodné aliancie,“ priblížil Baláž. Odvod by sa tiež podľa neho nemal týkať prevádzok, ktoré sú v okresoch spadajúcich pod zákon o tzv. najmenej rozvinutých okresoch.

Spolu 69,7 % obyvateľstva sa v prieskume vyjadrilo proti schváleniu pripravovaného zákona, pričom 35,5 % vyjadrilo výrazný nesúhlas a 34,2 % čiastočný nesúhlas. Naopak, 20,2 % populácie schválenie tohto zákona podporuje, pričom 4 % so schválením súhlasí výrazne. Približne 10 % obyvateľov Slovenska sa k tejto téme nevedelo vyjadriť. Najviac ľudí, ktorí by zákon podporilo, je medzi najstaršou vekovou skupinou (60 rokov a viac), kde by za návrh zákona zahlasovalo 29 % a proti by bolo 64 % tejto demografickej skupiny.

Slováci sa najviac (86 %) obávajú zvyšovania cien bežných potravín. Ďalej nasleduje obava z možnosti netransparentného využitia získaných financií (73 %) a možné zanikanie menších obchodov v malých obciach (70 %). Taktiež sa ukázalo, že väčšina obyvateľov považuje takto formulovaný zákon za diskriminačný (57 %).

Zástancovia zákona argumentovali tým, že zákon by reťazcom výraznejšie neublížil a získané financie by mohli výrazne prispieť slovenskému štátnemu rozpočtu, ktoré môžu byť použité práve v agropriemysle. Dôvody podpory zákona sú tiež spojené s potrebou zníženia vplyvu zahraničných obchodných reťazcov.

Odporcovia zákona sa vyjadrili, že návrh zákona nepovažujú za správny nástroj ako pomôcť slovenským výrobcom a poľnohospodárom a pre bežných ľudí bude znamenať najmä zdražovanie bežne nakupovaných potravinárskych výrobkov.

Prieskum bol realizovaný na populácii Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov v termíne od 14. do 19. novembra 2018. Objedná­vateľom prieskumu bola Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).