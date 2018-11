Poliaci chcú mať od roku 2033 svoju prvú jadrovú elektráreň

Uviedlo to v piatok poľské ministerstvo energetiky. Podľa jeho návrhu energetickej stratégie do roku 2040 má byť kapacita elektrárne 1,0 až 1,5 gigawattov (GW).

Ministerstvo predpokladá, že okolo roku 2043 bude podiel jadra v energetickom mixe zhruba desať percent, čo predstavuje kapacitu šiestich až deviatich GW. Poľsko zvažuje výstavbu jadrovej elektrárne už niekoľko rokov, záväzné rozhodnutie o projekte však vláda ešte neprijala.

„Jadrová elektráreň nám pomôže urýchliť znižovanie uhlíkových emisií,“ vyhlásil minister energetiky Krzysztof Tchórzewski. Minister už v marci uviedol, že jadrový program by mohol stáť 70 – 75 miliárd zlotých (16,3 – 17,5 miliardy eur), pripomenula agentúra Reuters.

Uhlíkové emisie chce Poľsko do roku 2030 znížiť o 30 percent z úrovne roku 1990. Tchórzewski potvrdil, že podiel uhlia vo výrobe energie má do roku 2030 klesnúť na 60 percent zo súčasných asi 80 percent, pričom lignit, ktorý je najväčším znečisťovateľom, má do roku 2040 prakticky zmiznúť v nadväznosti na rozvoj solárnych a veterných fariem. K pevninským veterným elektrárňam chce krajina po roku 2025 pridať ďalšie v pobrežných vodách.

Návrh energetickej stratégie je teraz predmetom konzultácií, vláda by ho mala schváliť v budúcom roku.