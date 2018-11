Hammond: Dohoda o brexite je najlepší variant pre ekonomiku

Mayová dorazí v sobotu popoludní do Bruselu na posledné rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ pred mimoriadnym summitom k britskému odchodu z únie. Stretnúť sa chce so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a následne s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.

Podľa Hammonda predstavuje dojednaná predbežná dohoda spôsob, ako môže Británia opustiť EÚ s minimálnymi dopadmi na svoju ekonomiku. „Jediná vec, ktorá teraz brzdí našu ekonomiku, je neistota okolo nášho vzťahu s Európskou úniou,“ uviedol minister v rozhovore s BBC. „Ak by sme opustili EÚ bez dohody, nepochyboval by som o tom, že dôsledky pre ekonomiku by boli veľmi vážne,“ dodal.

Hrubý domáci produkt (HDP) Británie sa v treťom štvrťroku zvýšil oproti druhému kvartálu o 0,6 percenta. Dosiahol tak najprudší medzikvartálny rast od roku 2016. Medzinárodný menový fond (MMF) však minulý týždeň varoval, že odchod z EÚ bez dosiahnutia prechodnej obchodnej dohody by Britániu v porovnaní so zotrvaním v EÚ pripravil o zhruba šesť percent HDP, teda asi o štvorročný hospodársky rast.

Briti sa pre odchod svojej krajiny z EÚ vyslovili v referende. Hammond upozornil, že ak by Británia napriek výsledku referenda zotrvala v EÚ, malo by to vážne dôsledky pre britskú politickú scénu. „Úplne by to podkopalo dôveru v politický systém a u veľkého počtu ľudí by to vyvolalo pocit zrady,“ vyhlásil.