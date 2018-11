Danko o reťazcoch: Zdierajú slovenských poľnohospodárov

S nadnárodnými reťazcami je potrebné urobiť poriadok, pretože zdierajú slovenských výrobcov a dodávateľov. Uviedol to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko v tlačovej správe pre médiá. Zároveň dodal, že veľké obchodné reťazce dávajú len 500 miliónov eur na rôzne služby, reklamy či letáky, pričom zisky sa vyvážajú von.

Danko podotkol, že chce, aby boli chránené menšie predajne a tiež, aby boli zvýhodnené obchody, ktoré majú spravodlivý podiel slovenských potravín.

„Sú veľké reťazce, kde je len 20 % slovenských produktov. Naši slovenskí poľnohospodári sú vydieraní, z ich peňazí sa platia mediálne reklamy,“ zdôraznil s tým, že chce viesť s reťazcami dialóg, aby sa riadna daň z právnickej osoby odvádzala späť na Slovensko.

Súčasťou systémového riešenia na zlepšenie pozície slovenských poľnohospodárov by mali podľa neho byť zákony regulácie o cenách, nekalých obchodných praktikách a implementácii európskych noriem, ktoré plánuje SNS zaviesť.

„V zahraničí si obchodné reťazce účtujú priemerne 40 % marže. U nás je to v priemere až 90 %,“ upozornil Danko s tým, že nárast cien je podľa neho dielom reťazcov.

Návrh zákona o osobitnom odvode posunul parlament do druhého čítania. Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali podľa neho od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Poslanec za SNS Radovan Baláž v tomto zákone avizoval určité zmeny. Zvýšiť sa má percento predaja potravín z 10 % na 25 %. V rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa podľa Baláža v súčasnosti finalizuje, by nemali osobitný odvod platiť malé a stredné podniky, podnikové predajne, prevádzky, ktoré sa nachádzajú v malých obciach, a obchodné aliancie.

Odvod by sa tiež podľa neho nemal týkať prevádzok, ktoré sú v okresoch spadajúcich pod zákon o tzv. najmenej rozvinutých okresoch.