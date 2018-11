Brexit bude stáť obe strany veľa

Tvrdý brexit stále nie je odvrátený a z toho plynú stále riziká pre Britániu, EÚ aj pre zahraničný obchod Slovenska. "Ak by dohoda medzi EÚ a Britániou neprešla britským parlamentom, šanca brexitu bez dohody by sa značne zvýšila a oslabila by libru a pravdepodobne aj euro oproti americkému doláru,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. V opačnom prípade sa podľa nej dá očakávať posilnenie britskej meny.

Naznačuje to vývoj za posledný mesiac. Vláda síce Mayovej v polovici novembra odklepla návrh rozchodu z Bruselom, no niektorí členovia vlády pre to odišli. Rezignoval aj britský minister pre brexit Dominic Raab. Aj jeho odchod spôsobil najväčší prepad libry za posledných 17 mesiacov. Hoci sa mena nasledujúci deň po uisteniach premiérky Mayovej mierne zotavila, s turbulenciami sa dá počítať aj v budúcnosti.

V minulom roku sa zo Slovenska vyviezol do Veľkej Británie tovar za takmer 4,48 miliardy eur. Najviac na odbyt išli automobily, ktorých sa do Veľkej Británie vyviezlo za takmer 1,6 miliardy eur. Na druhom mieste boli ropné plyny a uhľovodíky v hodnote takmer 1 miliardy eur a na treťom mieste skončili televízory, počítačové monitory a rozhlasové prijímače za takmer 566 miliónov eur. Z Veľkej Británie sa na Slovensko najviac dovážali ropné plyny a uhľovodíky, a to za viac ako 902 miliónov eur. Na druhom mieste skončili automobily za takmer 103 miliónov eur a na treťom mieste potreby pre lunaparkové a spoločenské hry za viac ako 60 miliónov eur.

Podľa analýzy britskej banky Barclays odchod bez dohody by zvýšil clá na poľnohospodárske produkty v priemere na 27 percent a britské potravinárske firmy by v najbližšom roku prišli o 10,57 miliar­dy eur.

Dohoda, ktorá má zatiaľ podporu len v EÚ, by znamenala, že vzájomné clá nebudú. V prípade, že britský parlament s tým nebude súhlasiť, budú v hre clá. Británia má z EÚ vystúpiť v marci 2019. Kompromisná dohoda má 585 strán. Podľa nej by sa mal aj po odchode Britov zachovať voľný obchod. Konečné rozhodnutie má pritom prísť ku koncu roka 2020, keď sa skončí prechodné obdobie. To sa však môže ešte predĺžiť o ďalšie dva roky. V prechodnom období by sa v praxi toho veľa nezmenilo – hoci by Londýn už nebo členom únie, naďalej by platil príspevky do rozpočtu.

Prípadné obchodné spory počas prechodného obdobia bude môcť riešiť len nezávislá komisia. Zakázané tiež bude uzatváranie dohôd medzi Veľkou Britániou a jednotlivými členskými štátmi únie. Vďaka tomu si väčšie štáty Európskej únie nebudú môcť dohodnúť lepšie obchodné podmienky ako menšie krajiny.

Firmy chcú voľný obchod

Zachovanie voľného obchodu je hlavne v záujme firiem na oboch stranách. V prípade tvrdého brexitu by si Briti niekoľko mesiacov nekúpili autá z únie. Približne tak dlho by totiž trvalo vzájomné uznanie technických noriem. Kvôli tomu sa predajcovia na ostrovoch už predzásobili. Hore by však išli aj clá na automobilové súčiastky, a to z nuly na 10 percent. Takéto clá v súčasnosti uplatňuje únia na americké autá.

Problémy by to narobilo aj slovenským automobilkám. Veľká Británia je hlavným trhom pre žilinský závod Kia Motors Slovakia a pokles zákaziek už zaznamenal aj trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia. Najmenšie problémy môže mať bratislavský Volkswagen Slovakia, ktorý do Veľkej Británie vyváža luxusné SUV automobily a pri nich sú zákazníci najmenej citliví na zdražovanie.

Z tvrdého brexitu by paradoxne mohol profitovať posilnením výroby nitriansky závod Jaguar Land Rover. Na britské automobily vyrobené na Slovensku by sa v takom prípade totiž clá nevzťahovali. Veľmi nepríjemne môže zavedenie ciel zasiahnuť dodávateľov automobilových súčiastok. Tam totiž aj jemné zvýšenie ceny znamená stratu zákazníka.

S brexitom ako rizikom pre ekonomiku sa počíta aj v prípade najnovšej makroprognózy z Bruselu. Pri jej zostavovaní sa totiž počítalo s nezmenenými vzťahmi s Londýnom aj po jeho odchode. V tomto roku by sa rast v EÚ 27 mal dostať na 2,2 percenta. "Prípadná nedohoda medzi Londýnom a Bruselom by mohla viesť k zhoršeniu vzájomného zahraničného obchodu,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Stále totiž nebola dosiahnutá finálna dohoda a sporná naďalej zostáva otázka Severného Írska.

Škody na oboch stranách

Briti odchádzajú z únie v čase, keď v podstate zmenili na ňu názor. Ukázal to septembrový prieskum Eurobarometer. Až 51 percent oslovených Britov bolo za zotrvanie v únii. Samozrejme môžu byť za tým aj obavy z takzvaného tvrdého brexitu. Ten by nebol výhodný ani pre jednu zo strán.

Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) bude odchod Británie nákladný pre obe strany. Viac naň však doplatí Londýn, a to hlavne v prípade brexitu bez dohody. V tom prípade totiž v porovnaní so zotrvaním v EÚ príde približne o 6 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Krajina by tak podľa MMF stratila takmer štyri roky rastu ekonomiky. Miernejšie by na túto situáciu doplatila samotná únia. Členské štáty by stratili okolo 1,5 percenta ročného výkonu ekonomiky, tvrdí MMF.