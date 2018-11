Slovensko by sa mohlo čoskoro pripojiť k vnútrodennému trhu s elektrinou

Vnútrodenný trh s elektrinou by mohol byť jednotný v rámci Európskej únie do roku 2021. Slovensko by sa k nemu mohlo pripojiť už v druhej polovici budúceho roka. Pre TASR to uviedol vedúci odboru medzinárodnej spolupráce Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) Juraj Šedivý.