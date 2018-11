Trumpove clá zasiahnu aj iPhony

Trump v rozhovore s denníkom The Wall Street Journal vyhlásil, že je veľmi nepravdepodobné, že by akceptoval žiadosť Číny a zvýšenie ciel odložil.

Trump sa má tento týždeň stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na summite skupiny 20 najväčších ekonomík sveta G20 v Buenos Aires. Ak bude rokovanie neúspešné, zavedie clá aj na zostávajúci čínsky dovoz.

„Ak neurobíme dohodu, chystám sa na ďalších 267 miliárd USD,“ vyhlásil s tým, že by malo clo byť desať alebo 25 percent. Clá sa podľa neho môžu dotknúť aj laptopov a iPhonov firmy Apple dovážaných z Číny a prípadný odpor zo strany amerických spotrebiteľov by mohlo zmierniť, že by sadzba bola len desať percent, napísal WSJ.

„Možno. Možno. Záleží to na tom, aká bude sadzba,“ povedal Trump s odkazom na možnosť ciel na mobilné telefóny a notebooky. „Myslím, že môžem stanoviť desať percent a ľudia to dokážu veľmi ľahko ustáť.“

Washington už tento rok uvalil clá na čínsky tovar, ktorého ročný dovoz do USA dosahuje 250 miliárd dolárov. Trump navyše opakovane pohrozil zavedením cla na všetky dovozy čínskeho tovaru do USA, ktorého hodnota v minulom roku predstavovala viac ako 500 miliárd dolárov. Biely dom sa pomocou ciel snaží vytvoriť tlak na Peking, aby znížil prebytok Číny v obchodovaní so Spojenými štátmi. Clá sú ale aj reakciou na údajné krádeže duševného vlastníctva amerických podnikov.